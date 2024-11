Por Agencias

Ciudad de México.- Tras concluir las votaciones de la elección interna del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero se declaró ganador del proceso lo que lo convertiría en el próximo dirigente nacional del blanquiazul.

Sin presentar alguna estimación de las votaciones a su favor, ofreció a la otra aspirante, Adriana Dávila, sumarse a la dirigencia que él encabeza de ratificarse esa tendencia, y afirmó que su principal objetivo será ganar las elecciones, con los comicios federales de 2027 en la mira, y la intención de retener los gobiernos que tiene esta fuerza política y recuperar los que han perdido.

De los poco más de 300 mil panistas que estaban convocados a participar este domingo en la elección interna del partido para definir a su próxima dirigencia nacional, solo acudieron a votar alrededor de 135 mil militantes.

En su segundo corte de incidencias y avances, la Comisión Organizadora del Proceso Interno reportó que “la jornada electoral transcurrió con orden y normalidad, aproximándonos a una participación en torno al 45 por ciento de las y los militantes, con un avance de captura del 58.4 por ciento”. También, detalló que se instalaron mil 347 mesas receptoras, equivalentes al 99.8 por ciento del total que estaban previstas.

Por su parte, en conferencia de prensa en un hotel en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, y en la que estuvo arropado por cientos de panistas y por los integrantes de su planilla, Jorge Romero aseveró que ganó la contienda.

“Nuestra autoridad interna partidista habrá de formalizar los datos, los resultados de selección y por supuesto estamos a la espera, pero aquí podemos decir sin temor a equivocarnos que gracias al panismo nacional es que ganamos la dirigencia nacional del PAN”, expresó el panista.

Ofreció, además, que todos los militantes que se acerquen al partido serán admitidos como militantes, y apuntó que “esta diligencia viene a ganar elecciones porque somos un partido político. Y que escuchen bien los que tengan que escuchar, venimos a ganar elecciones y mientras más no subestimen más van a permitirnos el triunfo, se los puedo asegurar. No habrá principal meta para Acción Nacional entre todas las que hay, no habrá principal que las elecciones federales del 2027, vamos a retener lo que hoy gobernamos, se los firmo que lo habremos de retener, vamos a recuperar lo que perdimos en esta última elección, y les vamos a quitar los artificiosos números que se dio la 4T”.

Luego de señalar que en los próximos comicios se enfrentarán a una elección de Estado, concluyó: “Jamás nos van a intimidar… jamás nos van a doblar y mucho menos nos van a callar porque la voz de Acción Nacional nunca nadie jamás la va a silenciar”.

A la vez, agradeció a los liderazgos que lo respaldaron y a los integrantes de su planilla, a quienes definió como “las mujeres y los hombres que vamos a reconstruir al partido acción nacional”.

La Comisión Organizadora del proceso tiene programado dar a conocer los resultados oficiales esta noche. (Néstor Jiménez/La Jornada).