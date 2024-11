Por Agencias

Veracruz.- Un juez del fuero común del estado de Veracruz exoneró al ex gobernador de esa entidad, Javier Duarte de Ochoa, del delito desaparición forzada cometida en contra del elemento de Seguridad Pública Estatal, David Lara Cruz, registrada en enero de 2016. Con esta determinación judicial, que aún no es definitiva, el ex mandatario podría solicitar que se le conceda la libertad condicional.

Lo anterior durante una audiencia virtual realizada el viernes entre un juez de control con sede en Pacho Viejo, Veracruz, y Duarte de Ochoa desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde permanece preso desde 2017, cuando fue extraditado de Guatemala a México para responder por diversas acusaciones penales en su contra.

Este proceso penal era independiente de la sentencia dictada en su contra por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El juicio por desaparición forzada se inició en noviembre de 2022, cuando un juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por dicho delito en contra del oficial David Lara Cruz.

De acuerdo con información obtenida de funcionarios locales, el juez de Pacho Viejo desestimó los cargos que se le imputaron por desaparición forzada, por haber presuntamente estado involucrado en hechos que también se le imputaron al ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita.

Según las investigaciones del caso del que ya quedó exonerado, el policía Lara Cruz fue privado de la libertad por algunos de sus compañeros y posteriormente sus restos fueron localizados en la Barranca La Aurora en el municipio de Emiliano Zapata, donde también se encontraron los restos de otras personas.

Aunque el cuerpo de Lara Cruz fue localizado en Barranca de La Aurora, ubicada en las inmediaciones de la academia de policía de El Lancero, y llevado al Servicio Médico Forense de Xalapa, donde se le practicó la necropsia, autoridades de ese momento ordenaron que se simulara el hallazgo de los restos en otro lugar, y simularon haberlo “encontrado” en un paraje solitario de la localidad de Santa Anna, municipio de Alto Lucero. (Iván Sánchez/La Jornada).