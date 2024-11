Por Agencias

Ciudad de México.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata libertad de los hermanos Noé y Sóstenes Fernández González, luego de pasar 11 años en prisión acusados de encabezar en 2009 la emboscada al convoy del programa federal Oportunidades, de la extinta Sedesol, donde el saldo fue de tres personas asesinadas y el robo de 1.9 millones de pesos de recursos públicos.

En la sesión del pasado miércoles, fue aprobado el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena por cuatro votos contra uno (del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo) que ordenó la libertad de los hermanos, revocando así la sentencia a 42 años y seis meses de prisión que se les impuso por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y robo con violencia, y recluidos en el Cereso número 1 de Aquiles Serdán, Chihuahua.

“En consecuencia, habiéndose aprobado por mayoría de cuatro votos este proyecto, que determina la concesión del amparo a los quejosos Sóstenes Fernández González y Noé Fernández González, se determina la absoluta e inmediata libertad de ambos quejosos y se instruye a la Secretaría de Acuerdos de la Sala para que notifique a las autoridades penitenciarias correspondientes por las vías correspondientes para que se dé cumplimiento inmediato a esta sentencia”, dijo el ministro presidente de la Sala, Pardo Rebolledo.

Al momento, el proyecto del ministro no es público, por lo cual no se conocen las razones por las que se dejó sin efecto dicha sentencia, pero el caso llegó a la Corte a petición de un tribunal, debido a los varios recursos interpuestos por los entonces sentenciados que alegaron no tener relación en el caso.

El asalto al convoy ocurrió el 28 de julio del 2009. Murieron dos policías y un empleado del programa Oportunidades y se reportó el robo de un millón 970 mil 865 pesos en efectivo. (Iván Evair Saldaña/La Jornada).