Por Agencias

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México, por las declaraciones hechas este miércoles por el embajador Ken Salazar en una conferencia de prensa en la que sostuvo que la política del gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador de “abrazos y no balazos” no funcionó.

“En la nota, México manifestó su extrañamiento por los mensajes emitidos por el actual embajador de Estados Unidos en nuestro país”, señaló la Cancillería en un comunicado.

A su vez, desde la tribuna del Senado, legisladores de Morena y PT lamentaron la actitud “injerencista”del embajador de Estados Estados Unidos, Ken Salazar y le recordaron que México es “una nación soberana, independiente, no una colonia”.

Los senadores de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Juan Carlos Loera, rechazaron las afirmaciones que formuló el representante diplomático de Washington en el sentido de que “la estrategia de abrazos y no balazos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador no funcionó y que cerró la puerta a la cooperación con Estados Unidos luego del caso del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada.

Desde el pleno, cuando se discutía la reforma que da mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el senador Huerta Ladrón de Guevara dijo que estar “azorado” por las declaraciones del embajador Salazar, quien no ha entendido la estrategia que el ex presidente y la actual mandataria Claudia Sheinbaum, han puesto en marcha de ir a las causas de los problemas que provocan la violencia.

Agregó que ese “embajador injerencista” habla de la “subordinación que a su juicio debe de haber de nuestro país”, en el problema del crimen organizado, lo que no aceptó López Obrador ni la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha expresado que México es soberano.

Además, agregó, la estrategia de la 4T para frenar la violencia ha funcionado.

Al respecto, el también senador de Morena, Juan Carlos Loera resaltó que la seguridad de la ciudadanía no se resuelve necesariamente con más armamento, con más chalecos antibalas, sin atendiendo a los jóvenes, con becas y oportunidades.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, sin embargo, se sumó a las declaraciones del embajador Ken Salazar, sostuvo que la estrategia de seguridad ha fracasado, ya que “se protegió a los criminales”, que “son los socios de Morena”.

Integrante del PT, Yeidkol Polevnsky respondió “a esas tonterías” de la panista, le dijo que debería darle vergüenza “ignorar la Constitución” y no entender que México es un país soberano, que no requiere que ni Salazar ni nadie venga a decirle cómo resolver sus problemas.

En entrevista aparte, el senador petista Gonzalo Yáñez comentó que Salazar en lugar de atacar a México debería reconocer la responsabilidad de Estados Unidos que no combate a los narcotraficantes que operan en su territorio ni ha frenado el tráfico de armas y municiones hacia nuestro país. (Andrea Becerril, Georgina Saldierna y Arturo Sánchez García/La Jornada).