Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – ¿Protagonismo?, ¿egolatría?, ¿desempleo?. Llama la atención saber que -cifras preliminares-, más de 30 mil personas se registraron como aspirantes a ocupar chambitas en renovación del Poder Judicial.

Egocentrismo, ganas de llamar la atención más que posibilidades reales de llegar a ser Juez o Magistrado.

A como se dan las cosas, nunca sabremos cifras reales de aquellos que se apuntaron vía Internet, aunque la inmensa mayoría no reúnen los requisitos o no seguirán el trámite porque saben que no alcanzarán objetivo.

Cabe preguntar ¿cuántas solicitudes llegaron de la paisanada? Nunca lo sabremos porque muchos lo hicieron, como siempre, en plan de vacilada.

En lo político es un éxito para la 4T, cuyos contrincantes ahora acusan que empleados del gobierno fueron obligados a registrarse, algo inverosímil.

Morena es un partido de masas que abre candidaturas a “todo público”, incluso a militantes de otros partidos que se registran para cargos de elección. Miles han buscado las 43 alcaldías y 22 diputaciones locales.

Se habla de alrededor de 50 mil almas que pidieron ser incluidas en el juego electoral para nombrar ministros, magistrados y jueces. Otras fuentes citan 30 mil. Lo cierto es que la cifra no se baja de 30 mil.

La “mañanera” de Claudia Sheinbaum informó que, en el Poder Ejecutivo, se recibieron 18,500 solicitudes, mientras el Legislativo mencionaba un promedio de 12 mil. El Judicial fue la vía menos solicita, pero sus jefes hablan de por lo menos 2,300.

Si los partidos metieron mano, sus propuestas estarán fuera muy pronto. Los abogados de prestigio y con trayectoria no necesitan guajes para nadar.

Por lo demás, no creemos que la delincuencia organizada tenga injerencia. Nada les garantiza que gane gente a la que impulsen.

Espanta porque todos son abogados, según los requisitos, y muchos de ellos podrían andar desempleados y así se quedarán. El total de plazas a cubrir es de 881.

Pero espanta más el destino de quienes dejarán el Poder Judicial porque una inmensa mayoría van maleados y algunos son bandidos consumados ¿a qué se van a dedicar?, ¿qué van a hacer en la calle?.

Lo que sorprendió es la aprobación hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum, encuesta divulgada por El Universal este lunes, que anda en un 74 por ciento y que incluso le dan un “sí” militantes de partidos ajenos a Morena.

Muchos puntos arriba de la votación que alcanzó en las urnas, lo que refleja la confianza en un gobierno que lleva los primeros dos meses.

Solo un doce por ciento desaprueban su trabajo, según la encuesta de Buendía y Márquez para el cotidiano nacional.

Un 56 por ciento de militantes de otros partidos le dieron su confianza. Los más críticos son ciudadanos con nivel profesional, pero incluso entre ellos, el 66 por ciento le dan su confianza.

La conclusión es que anda mejor que López Obrador, quien terminó el mandado con un 68 por ciento de simpatías. Por tanto Claudia será una Presidenta fuerte durante el sexenio y habrá Morena para rato.

El Gobernador Américo Villarreal participó este lunes en reunión convocada por la Presidenta Sheinbaum, en que se firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, a través del cual se recuperarán para el país dos mil 800 millones de metros cúbicos de agua que estaban en manos privadas.

No es un asunto menor. Esto permitirá incorporar al riego 200 mil hectáreas más de cultivos, con lo cual se incrementará en 50 por ciento la producción alimentaria del país.

Pondrán orden en las concesiones y robo del vital líquido. Que se cuiden aquellos que abusan de la extracción, como en regiones de Tamaulipas.

Y el PRI estatal tiene nuevo presidente y secretaria general.

El agraciado es Bruno Aroldo Díaz Lara, joven originario de El Mante, amigo cercano de “Alito” Moreno, el más cercano en la época.

Ronda los 30 años. En 2019 jugó para diputado local distrito 17, que perdió. Accedió a una regiduría de partido por tres años, misma que refrendó en octubre del 2024.

Para aspirar a la dirigencia pidió licencia para dejar a su suplente ¿quién es? ¡Su hermano Carlos Rafael Díaz Lara!. Son cosas que la ciudadanía ya no quiere. El nepotismo hiere y aleja votos.

El PRI Mante está cerrado desde hace meses. El presidente del comité, Audomaro Sáenz Cobos -hermano de Tino- recibió el nombramiento y cerró.

La secretaria General, Julianna Garza Rincones, es de San Fernando. Jugó para diputada local. En 2024 ocupó lugar privilegiado en la lista plurinominal, pero no llegó.

El partido más longevo de México necesita un proyecto bien meditado si es que quiere seguir en escena.

En el campus de la UAT, el Rector Dámaso Anaya Alvarado entregó reconocimiento al Mérito Universitario 2024 a 193 galardonados en diversas categorías, entre catedráticos, personal administrativo y estudiantes, esto en Asamblea Ordinaria Solemne realizada en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón.

Tales reconocimientos tienen como objetivo incentivar la trayectoria laboral y docente, la excelencia académica y el desarrollo de la investigación, como dijo el Rector.