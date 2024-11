Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están?. Les comparto que la máxima casa de estudios, la UAT, dio a conocer a sus maestros la apertura de Convocatorias de Becas de Movilidad Internacional 2025, dirigidas a docentes de tiempo completo y de horario libre, emitidas por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP).

Es una buena noticia dado que estas convocatorias ofrecen apoyos para la realización de estancias académicas internacionales en el marco de colaboración con universidades en el extranjero.

Una de estas es la Convocatoria Universidades Andaluzas 2025, en donde profesores de tiempo completo y también de horario libre pueden solicitar apoyo para cubrir su desplazamiento internacional. Cuenta con dos fechas de cierre: el primer plazo es el 21 de noviembre de 2024, para quienes planeen su estancia entre febrero y junio de 2025; y el segundo plazo el 24 de abril de 2025, para estancias entre julio y noviembre del mismo año.

Son en la UAT tiempos nuevos de mejores oportunidades para sus maestros, situación que será en beneficio de los alumnos.

Dos.- Pues ahi tienen que un hecho violento contra una jovencita del sur del estado ha colocado a nuestro estado en centro de atención de los medios nacionales de información. Se trata del caso de Melanie, estudiante que fue golpeada brutamente por su novio Cristian «N».

En este caso concreto hubo un par de reacciones que son de llamar la atención. En primera instancia el gobernador Américo Villarreal Anaya dejó en claro que el delito no quedará impune, dado que en Tamaulipas no se tolera este tipo de actos. En Tamaulipas, aseguró el gobernador Américo el delito no debe quedar impune.

Y por su parte la Fiscalía General de Justicia del Estado ofreció una recompensa de 200 mil pesos para dar con el paradero del agresor. Esperemos que la Fiscalía haga valer las leyes y el Estado de Derecho que debe prevalecer en las tierras del Nuevo Santander.

Tres.-Pues ahi tienen que el gobierno hamanista del doctor Américo Villarreal Anaya en el marco del pacto federal y en un esfuerzo por fortalecer la seguridad en Tamaulipas donó un terreno de más de 10 metros cuadrados pertenecientes al Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y Urbanismo en el municipio de Soto la Marina, terreno que en ceremonia ya fue entregado a la Secretaría de Marina Armada de México.

El referido terreno se destinará a la construcción de instalaciones para la Estación Naval en esta región del estado. El Teniente de navío del Servicio de Justicia Naval, Armando Reyes Ginez, Jefe de la Tercera Zona Naval, recibió el terreno en representación de la Secretaría de Marina. La entrega fue formalizada por el director general de ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú, en presencia del Notario Público abogado Antonio Martínez Moreno.

Treviño Cantú señaló que con esta acción del gobierno de Américo Villarreal «estamos promoviendo la construcción de instalaciones permanentes que mejoran la seguridad y los servicios para la población».

Cuatro.- Trasciende que el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña hará gira por Tamaulipas para celebrar la reciente Reforma al Poder Judicial, indicándose que el referido senador este viernes 8 de noviembre estará en el puerto de Tampico y en la ciudad de Altamira, en tanto que el sábado 9 estará en la Concha Acústica del Paseo Méndez de Ciudad Victoria, para de ahí trasladarse a la ciudad fronteriza de Matamoros. La información circula en redes sociales. NOS VEMOS.

