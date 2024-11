Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No tardará mucho para que doña Claudia haga del conocimiento público la participación de los mexicas en la economía gringa. Hablamos desde luego de los migrantes que a través de tantos años de alguna forma han colaborado a la estabilidad y poderío del país vecino, y no es cuento cuando por aquellos andurriales habita un paisanaje de más de treinta millones, y contando.

Tal información podría disminuir la fobia del magnate contra todo lo que huela a América Latina. Y es que los complejos racistas obnubilan lo que debiera ser política de buena vecindad. Inclinarse por la colaboración más que abrir frentes de batalla, como si el imperio no tuviera bastante con las masacres que promueve y alimenta alrededor del mundo-mundial. Desde luego que ello es parte de la belicosa naturaleza del sistema capitalista, pero debiera entender que en las circunstancias actuales a los gobiernos no queda más remedio que integrarse en busca de solucionar la problemática que aqueja a la población haciendo a un lado las diferencias. Digo, si en verdad existe intención de actuar en beneficio colectivo, si no, psss no.

El asunto es que la Señora Presidenta mostrará datos concretos respecto de la necesidad que tiene EU de conservar a la raza en su territorio empezando por la aportación fiscal hasta el desempeño de tareas no siempre agradables a la soberbia aria que persiste en la equivocada percepción de superioridad solo por el color de piel. En este sentido usted dirá que, por más evidencias, difícilmente Trump cambiará sus planes que incluyen la deportación masiva y el cierre de fronteras. Y pue-que- tenga razón porque el hombre definitivamente “está ido de la mente”.

Y deje que la última puntada del sujeto en cuestión, es aplicar arancel del 25 por ciento a los productos mexicanos. ¡Haga el recabrón favor!. Esto significa aumento al costo de la vida en “el otro lado” considerando que serán los consumidores quienes al final de cuentas pagarán la tontería del republicano. En este caso La Jefa respondió en “la mañanera” de este martes con lo que bien pudiera interpretarse como “ojo por ojo diente por diente”, nomás p’a que no ande de hablador.

En cuanto al tratado comercial nada de que sacamos ventaja porque el objetivo real es fortalecer economías que son complementarias. En lo que el columnista está de acuerdo, es en condicionar y hasta evitar si es posible, la mercancía china que en gran cantidad es basura colada con imaginación ancestral para dominar el mercado internacional. (Dícese que las tiendas orientales compiten con los oxxos, tanto que pelean las esquinas más atractivas. Y ni modo que sea invento).

Total, que a las amenazas de Trump habrá oportunas y puntuales respuestas de la mera patrona. Ora que, si es necesario, le declaramos la guerra y ya. ¡Qué nos dura el misérrimo y sus marines!.

SUCEDE QUE

Por brechas, caminos y veredas buscan a Edgar Danés Rojas, el ex presidente del Tribunal Electoral del estado, y no precisamente para entregarle algún premio o reconocimiento por su buen comportamiento…Mientras tanto, a la minoría rapaz no la calienta ni el sol después de publicarse la encuesta de El Universal del pasado lunes que arrojó el 74 por ciento de aceptación ciudadana a favor de Doña Claudia. “A’i nomás pa’l gasto”, como diría “el Piporro”.

Y hasta la próxima