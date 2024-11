Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El consejero estatal de Morena, Tomás Sánchez Lara, denunció en una carta abierta que en reiteradas ocasiones ha solicitado al presidente del Consejo del partido guinda en Tamaulipas, Rómulo Cesar Pérez Sánchez, informe a los consejeros la situación que guarda el instituto político y en específico el Comité Ejecutivo Estatal, lo cual ha sido en vano, ya que en lugar de informar mínimamente ha optado por aplicar la ley del hielo como consejero y como persona.

“Estamos a pocos días de la visita de nuestra nueva dirigencia nacional, y más importante aún a unos días de la renovación de nuestra dirigencia estatal, por la consabida razón de que algunos personajes de nuestro Comité ahora fungen como diputados locales y algunos otros consejeros ya se integraron a diferentes tareas de gobiernos locales, estatal o federal, y el estar en esas funciones no les permite dobletear tareas partidistas y de gobierno, como lo hace Rómulo al ser funcionario público en la Secretaria General de Gobierno”.

El consejero estatal de Morena, uno de los creadores del partido en la entidad, añadió que “es de incumbencia total de los consejeros y consejeras, así como de la militancia y simpatizantes del partido y nuestro movimiento social, saber el estado que guarda nuestra dirigencia en Tamaulipas, saber porque tenemos que renovar algunos encargos, como la presidencia del comité estatal, saber cuántos y cuáles encargos más tienen que ser renovados”.

Sánchez Lara consideró que es importante informarle a la sociedad en Tamaulipas que Morena no tiene presidente (a) del comité estatal sino un secretario general en funciones de encargado de los asuntos de la presidencia, y que de mala forma en medios y en reuniones se presenta como presidente, cuando es solamente el encargado por ausencia de la titular de la presidencia.

“Tenemos más de un año sin reunión ordinaria o extraordinaria de consejo estatal, la cual se tiene que llevar a cabo cada tres meses como mínimo.

“En esa última reunión de consejo el día 8 de octubre de 2023 se votó un acuerdo presentado por mí, que ninguno de los encargados de los órganos partidistas en el estado cumplió. El acuerdo en mención era que los integrantes del consejo presentarían propuestas y a su vez validaran a los representantes de Morena ante los órganos electorales en los diferentes distritos tanto federales, locales y municipales”.

Al no convocar a reuniones deliberativas, al consejo se le privó de realizar una de las tareas más importantes: conocer los perfiles de quienes serían las y los posibles candidatos a los diferentes encargos de elección popular.

“Tampoco se le permitió al consejo acordar la lista de candidatos que integrarían la lista de plurinominales al Congreso del Estado, y eso es un tema serio, ya que no tenemos plena certeza de cuáles fueron los parámetros con los cuales se aprobó esa lista, cayendo en la incongruencia de postular a un personaje como Alberto Lara Bazaldúa, quien es el más charro dentro de los sindicatos charros, el mismo que en su gestión como diputado de Cabeza de Vaca fue uno de los que lo blindaron para que la justicia no pudiera tocarlo cuando se solicitó su desafuero. Ahora el ex gobernador es prófugo de la ley; el mismo Bazaldúa en tribuna siendo diputado panista llamo loco a nuestro más grande referente, al presidente Andrés Manuel López Obrador”.

La carta concluye con un fuerte llamado a rectificar el camino:

“Caer en malas prácticas nos aleja de la encomienda más alta que postula nuestro movimiento, que es velar y luchar por el bienestar de todas y todos los mexicanos, y en nuestro caso de la gente que vivimos en Tamaulipas. Hoy mismo le haré llegar de nueva cuenta la misma petición a quien debería velar por la vida interna de Morena en Tamaulipas… pero ahora por oficio”, advierte Tomás Sánchez Lara.