Por Agencias

Morelia, Michoacán.- El ex gobernador Silvano Aureoles Conejo y su hermano el ex senador Antonio García Conejo serán expulsados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), debido a que han emprendido otro proyecto político, informó hoy el dirigente estatal del partido del sol azteca, Octavio Ocampo Córdova.

En entrevista con medios informativos dijo que serán dados de baja del padrón de militantes de esta fuerza política porque en el proceso electoral extraordinario en el municipio de Irimbo, estos dos liderazgos están actualmente apoyando al candidato del PRI, Fernando Palomino Andrade.

Tanto Silvano Aureoles y Antonio García decidieron apoyar el proyecto de la Marea Rosa que busca convertirse en un partido político a nivel nacional para ser contrapeso en el gobierno federal de Claudia Sheinbaum, subrayó el dirigente perredista.

“Yo respeto a quienes decidan transitar con un nuevo proyecto que no es el PRD, y ya desde la campaña había antecedentes cuando intentaron imponer algunas cosas en el partido”, enfatizó el también diputado local del PRD.

Ocampo Córdova apuntó que es mejor que estos líderes ya no estén en el PRD, porque todavía se vienen arrastrando situaciones “negativas” de su anterior administración estatal, aunado a que ya ni siquiera están dentro de la organización que se ha llevado a cabo para la conformación de una fuerza partidista local.

Incluso, subrayó que en el PRD ya no “hay cabida para los Conejo”, porque según el dirigente no puede solapar que a la par de lo que se está organizando en Michoacán con un nuevo partido con registro estatal, tanto Aureoles como García Conejo estén apoyando otros proyectos que no beneficiarán al Sol Azteca en su fortalecimiento local.

El PRD en Michoacán espera concluir su registro como partido local, enfatizó, lo que formalizará la salida de estos liderazgos. “Tendremos nuestro propio órgano de justicia interno, y tenemos elementos suficientes para tomar esta decisión”, concluyó el dirigente estatal.

Cabe señalar que hay denuncias pendientes en contra de Aureoles y un grupo de exfuncionarios por irregularidades en el manejo presupuestal por más de 12 mil millones de pesos. (Ernesto Martínez Elorriaga/La Jornada).