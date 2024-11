Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No sorprendió la aprobación del 67 por ciento que, según El Financiero, registró la presidenta Claudia Sheinbaum en el primer mes de su gestión.

Refrendó El Economista, con trabajo de encuestadora Mitofsky, que el 61.5 de los ciudadanos consultados le dieron su aval.

Hay renglones que merecieron una alta aprobación como primero atención a los pobres, combate a la corrupción, transparencia y apoyos sociales sin olvidar la seguridad cuyo plan se enfocará con más inteligencia.

Otra empresa, Facto Métrica, le da el 77 por ciento.

Llegó hace un mes con el apoyo del 66 por ciento de opiniones positivas y once negativos, según Buendía y Márquez. En este sentido, subió un punto porcentual.

En el ámbito nacional no está sola. Van con ella gobiernos estatales y municipales, como el de Tamaulipas, donde Américo Villarreal enarbola las mismas banderas de transparencia y atención ciudadana inmediata, en otras palabras, no robar y no traicionar. La ética y honradez por delante.

Por el bien de Tamaulipas, Américo viaja en el tren del segundo piso y pronto tendremos más noticias de los resultados de esa excelente relación, cuando a más tardar el 15 de noviembre la Presidenta envíe a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025.

Como decía López Obrador, “amor con amor se paga”, los apoyos son de ir y venir.

El médico también llegó con una alta aprobación, del 61.8 por ciento en octubre del 2022, según Demoscopia Digital, y se ha incrementado con los meses.

En enero del 2023 Facto Métrica le concedió el 75 por ciento y hasta convertirse en el Gobernador mejor evaluado, septiembre del 2024, con el 74 ciento de paisanos que percibe que “tienen un buen gobierno”.

Por los datos a la vista habrá Morena por largos años. Los contrincantes ni despeinaron al de Tabasco pese a la guerra sucia permanente que mantuvieron en su contra por seis años.

La famosa Mitofsky evaluó y publicó día a día en El Economista, los seis años, la aprobación de López Obrador. Al final encontró un promedio diario del 63.3 por ciento.

Como referencia, el Presidente Peña Nieto, su antecesor, terminó el sexenio con 24 por ciento de positivos.

Tamaulipas viaja en el barco del Segundo Piso sabiendo que la ciudadanía ya se cansó de tanta corrupción y opacidad. Hacía falta un cambio drástico en la forma de ejercer el poder.

Y el que amenaza con volver -a calentar asiento- al Congreso del Estado es Vicente “Rambo” Verástegui Ostos, a quien le sugerimos que mejor busque chamba de actor o guionista.

A casi un mes de haberse aventado la historieta de un secuestro, sigue sin explicar detalles. El respetable público no le cree sus cuentos. Tendrá que inventar otros.

Igual cuidarse porque Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social anunció una revisión minuciosa de los permisos de uso de agua, a fin de evitar el robo y abuso clandestino del vital líquido. Le pueden llegar a sus ranchos en Xicoténcatl.

Calentar silla porque nunca ha tomado la tribuna ni la tomará, como nunca tomó el micrófono en seis años de representante federal.

Por ese rumbo va el diputado federal Jesús “El Arabe” Nader, ex presidente de Tampico, que no ha presentado chamba legislativa en más de dos meses.

Por cierto, ya nadie informó de la investigación iniciada en su contra por la FGR por presunto lavado de dinero en la compra de un yate Hatteras de 60 pies, que habría realizado cuando fue delegado del IMSS, donde también dejó una larga cola según la denuncia de su colega panista José Julián Sacramento.

Siendo senador, y desde la tribuna, Sacramento “encueró” al Arabe por sus actos de corrupción, que dijo, causaron quebrando millonario a los ingresos del Seguro Social al “perdonar” adeudos millonarios a empresarios amigos suyos.

Algo más. En su tiempo se divulgó que la Fiscalía investigaba el uso ilegal de aeronaves de Nader y Jorge Rivera Schotte (más tarde beneficiado con la gerencia de Comapa Tampico) en la campaña de Francisco Cabeza de Vaca.

De que son fichitas, lo son. Rivera aparece en los expedientes de corrupción de la empresa Odebrecht.

Por el rumbo de la UAT, estudiantes María Fernanda Quintos Ploneda y José Román Trejo, de la carrera de Ingeniería en Bioquímica Industrial, unidad Mante, participaron con éxito en el 26 Certamen de Creatividad e Innovación Tecnológica Expociencias de Tamaulipas.

Su proyecto de un fármaco natural que ayuda en el tratamiento de la diabetes -enfermedad de nuestro tiempo- pasó a la etapa nacional que se desarrollará en Villahermosa, Tabasco.

El Gobernador Américo Villarreal presidió la tradicional ceremonia de Honores a los Símbolos Patrios en la explanada interior de Palacio de Gobierno. Dijo que Tamaulipas se sumará a la estrategia de “salud casa por casa” propuesta por la presidenta Sheinbaum Pardo.

Puso en marcha la campaña de vacunación de la temporada invernal, con vacunas contra la influenza, neumococo y Covid.