Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Entre las novedades de estos días destaca la derrota de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN por sus siglas en español), en relación con el intento por revisar los cambios a la Carta Magna. Ya sabéis que de los(as) once ministros(as) ocho pugnaron por echar abajo lo que el Congreso de la Unión había decidido. Sea la elección por voto directo de los integrantes de la institución. Y nada que al final de cuentas Norma Piña y el grupito al servicio de la minoría rapaz, (menos uno que dignificó a última hora su profesión), se vieron obligados a aceptar que la reforma judicial se mantiene legal y vigente. No lograron la mayoría necesaria, por lo tanto, el caso queda cerrado.

Ya sabrá los berrinches de los adversarios a la 4T que en voz de Claudio X. González calificaron el hecho como “traición a la patria”, como si les importara tanto a estos jijos (as) que durante décadas tomaron a México como botín de sus insaciables ambiciones. Misérrimos(as) que mínimo, debieran ir rumbo al patíbulo, por el daño hecho a la república y sus habitantes.

Por supuesto en Morena y el supremo gobierno las celebraciones relacionadas con el asunto no terminan. Y es que significa auténtico triunfo de la voluntad popular, por lo que jueces, magistrados y ministros tendrán que pasar por la aprobación ciudadana para desempeñar el cargo al que aspiren, lo cual quiere decir que ahora la ley ha de aplicarse sin mirar a quién, como debe ser. En este sentido ni cómo negar la costumbre de vender la justicia cual mercancía de cualquier tianguis de barrio. Y ni modo que sea invento.

Lo cierto es que la señalada reforma va, por la sencilla razón de que casi 37 millones de votantes lo exigieron en coincidencia con una de las más importantes promesas de campaña de doña Claudia.

Por otra parte, usted dirá que la victoria de Donald Trump en EU dificultará las relaciones con México. Pue-que sí, pero no tanto porque los gringos no son tontos (o pendejos que pa´l caso es lo mismo). No van a perder a un cliente seguro, como que es su mejor socio comercial, nada más por ocurrencias demagógicas o desplantes fascistas propios de la guerra electoral concluida. No olvidéis que les importa solo el dinero. Tampoco, habrá que ignorar las amenazas, pero no podemos caer en psicosis colectiva. Ya verá que en su momento el magnate tendrá respuestas adecuadas de parte de una hembra valiente, inteligente y patriota como es La Jefa Claudia. Será cosa de “torear” a este loco como hizo AMLO.

¿Que nos va ir de la tiznada con Trump? Falso, porque una buena señal es la de este miércoles con el fortalecimiento del peso frente al dólar, además de otros indicadores que generan confianza. Habrá que aguantarlo, no queda más remedio. Hay que recordar que nada es para siempre y el tipo ya tiene 78 años.

SUCEDE QUE

La reforma judicial llegó a Tamaulipas vía iniciativa del gobernador del estado al congreso local que ipso facto inició los trámites para que los y las integrantes del llamado Supremo Tribunal de Justicia sean electos por el pueblo el primer domingo de junio…Por cierto Américo Villarreal Anaya fue tema en “la mañanera” de este jueves con motivo de la inauguración en Matamoros del Congreso de Actividades Espaciales, el más importante del país en la materia. Destaca la conferencia magistral de Rodolfo Neri Vela, el famoso cosmonauta mexica…En el inter, lo que sigue nomás es pregunta: ¿en serio van contra el fiscal Irving Barrios Mojica?.

Y hasta la próxima.