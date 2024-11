Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario general de la Sección 51 del SNTSA, Adolfo Sierra Medina, informó que en las próximas horas se reunirá con representantes del IMSS Bienestar en la Ciudad de México, para destrabar todos los pagos pendientes del personal que fue trasferido a esta nueva institución, problemática que los llevó a manifestarse y cerrar oficinas para exigir respuestas efectivas a las autoridades.

El dirigente sindical dijo al respecto que algunos de esos pagos competen directamente al Estado y ya hubo un acercamiento con los representantes estatales y se llegaron a importantes acuerdos laborales, sin embargo, otros realmente corresponden al gobierno federal y esa es la razón por la cual una comitiva del sindicato viajará a la capital del país.

Ante representantes del IMSS Bienestar nacional, la organización sindical expondrá la problemática que está afectando al personal que ya fue transferido y que a pesar de que son de base, no se les ha reconocido como tal.

“Tenemos una reunión en la Ciudad de México porque hay puntos cuya resolución no tiene nada que ver con el Estado y se van a resolver allá. Son trabajadores a los que no les puede aplicar el concepto 30 de alto, mediano o bajo riesgo. Son problemas importantes que les pegan a los trabajadores porque los identifican como provisionales y no de base, y eso los limita a recibir beneficios como la tarjeta del día del trabajador de la salud, el aguinaldo, etcétera.

Como se sabe, la semana pasada, y por espacio de varios días, trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria Uno tomaron las oficinas administrativas y de Recursos Humanos en protesta porque les adeudan pagos de sueldos y de otras conceptos, acción que se replicó en varios municipios del Estado.

“Ya liberamos todas las unidades de Tamaulipas, tuvimos acuerdos importantes que benefician entonces ya no tenemos ninguna razón para tener tomadas las oficinas”, indicaron.