Por Agencias

Ciudad de México.- Tras el triunfo de Jorge Romero en el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN), la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el panista es “el jefe del cartel inmobiliario” y el grupo que encabeza ha sido denunciado por integrantes de su propio partido por constantes actos de corrupción.

Consultada en su conferencia de prensa sobre su opinión del nuevo líder del principal partido de oposición, Sheinbaum Pardo sugirió preguntarle al ex presidente Felipe Calderón y, enseguida, se proyectó en la pantalla del Salón Tesorería de Palacio Nacional parte del libro del ex presidente que llegó impulsado por el blanquiazul.

“En su libro, (Calderón) dice: ‘Jorge Romero de la Ciudad de México, ex delegado de la Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío, me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con eso, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad’. Eso es lo que opina Calderón, que no es alguien que apoya la 4T”, señaló la presidenta.

Sheinbaum Pardo apuntó que “es el jefe del cartel inmobiliario el presidente del PAN, lo conocimos muy bien en la Ciudad de México…Incluso los mismo empresarios, como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez”.

Frente a esas acusaciones, expresó: “Entonces, pues, así que digan qué renovación tuvo el Partido Acción Nacional, no mucha, ¿verdad?”.

La titular del Ejecutivo federal relató que en su momento, la entonces procuradora capitalina Ernestina Godoy comenzó las investigaciones al respecto a raíz de una explosión en un edificio por un tanque de gas. Encontró que todos los departamentos estaban registrados bajo el mismo nombre, situación que se replicaba en otros edificios, ya que además fueron construidos al violar los usos de suelo.

Debido a ello, hubo personas que no podían escriturar sus departamentos porque los edificios fueron registrados con un determinado número de pisos, pero vivían en pisos que se construyeron de más, y que no fueron reportados en los planos.

“Se encontró un modus operandi donde el constructor daba dinero al alcalde, delegado en su momento, para permitirle construir pisos de más. De ahí hubo denuncias de los mismos constructores y se detuvieron a varias personas. Una de las personas detenidas fue explicando cómo fue el modus operandi de este grupo. A eso se le llamó cartel inmobiliario”, que, recalcó, empezó cuando Romero fue el Jefe delegacional de Benito Juárez.

También, indicó que Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, denunció que en la época de Miguel Ángel Mancera, hubo un presunto reparto del fondo para la reconstrucción entre los diputados, y que la mandataria también denunció en su campaña a la Jefatura de Gobierno, lo cual permitió que se detuviera esa acción.

“Los mismos panistas los denuncian por este pasado de corrupción. Eso fue lo que llegó a la dirigencia del PAN”, agregó Sheinbaum Pardo.

El PAN, consideró, “es parte del conservadurismo”, en el que “ni siquiera se deciden si están de acuerdo o no con los programas sociales”.

No obstante, aclaró que el PAN tendrá diálogo con el gobierno federal por medio de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pero insistió que es importante que se conozca este antecedente. (Néstor Jiménez y Emir Olivares/La Jornada).