Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? Dicen los que saben que no basta hacer una buena obra, no basta meter agua potable a una colonia popular, no basta pavimentar o repavimentar una calle. Las cosas, las obras, hay que acabarlas, terminarlas en todos sus detalles, para que funcionen adecuadamente para la población.

Viene esto a colación, al caso porque hace cosa de un mes en esta columna elogiamos, aplaudimos que el gobierno de del Dr. Américo Villarreal, y la secretaria de Obras Públicas a cargo del ingeniero civil Pedro Cepeda Anaya, le hayan dado una «manita de gato», que digo una manta, una super rehabilitación a la Avenida del Estudiante que enlaza el Centro Universitario UAT Victoria con el Paseo Méndez que estaba «pal’perro» llena de bachezotes… y le hayan dado su super rehabilitada.

Y es que a la gente del inge Pedro Cepeda se le ha olvidado pintar la carpeta asfáltica con sus límites de carril y flechas de circulación, que convergen con el Fraccionamiento Burocratas.

El pavimento de la Avenida del Estudiante quedó perfecto. El detalle es que es serpenteante, con dos curvas, y luego sin los carriles de subida y bajada debidamente delimitados con pintura pues… se pueden -toco madera- convertir en un riesgo para los automovilistas y motociclistas que a diario circulan para llegar y salir del Campus UAT, del Hospital Regional del IMSS, canales de televisión privada, y de Radio Tamaulipas. No la chiflen que es cantada.

Es bueno que el equipo de Pedro Cepeda -ya le quité el titulo de ingeniero- le haya dado su super rehabiltación a dicha Avenida, pero digo, pues acaben lo que empiezan. Hagan que el gobernador Américo quede excelente con la ciudadanía de Victoria ¿Qué no?

Dos.- Cuentas claras, amistades largas. Han de saber que el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, presidió la firma del contrato colectivo laboral con el Sindicato Único de Trabajadores de la UAT (SUTUAT), donde subrayó el compromiso de la institución por seguir mejorando las condiciones laborales del personal sindicalizado de esta casa de estudios.

En el evento celebrado en Victoria capital, el rector Dámaso Anaya dijo que para la Universidad es importante trabajar de la mano con el SUTUAT, para seguir avanzando en el logro de las metas de crecimiento académico.

El médico Dámaso agradeció al sindicato universitario por acompañar las metas de crecimiento de esta casa de estudios, en las que se busca contar con mejores estándares de calidad y ofrecer los mejores servicios a sus estudiantes y a la sociedad.

Por su parte, el secretario general estatal del SUTUAT, José Luis Castañón Ramos, resaltó que, en el corto tiempo de su gestión, el rector ha dado un importante respaldo a la base laboral, y destacó que gracias al esfuerzo conjunto se ha logrado incrementar los beneficios plasmados en el contrato colectivo. NOS VEMOS.

