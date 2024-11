Por Agencias

Guanajuato.- El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) invalidó la convocatoria para la elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), donde quedaron electos como presidente el diputado local Aldo Márquez Becerra, y como secretaria, Juana de la Cruz Martínez Andrade.

El juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía TEEG-JPDC-124/2024, contra la resolución dictada por la Comisión de Justicia dentro del juicio CJ/JIN/114/2024, relativas a la convocatoria y lineamientos para encabezar su Comité Directivo Estatal, fue iniciado por el presidente del Congreso, Fortino Alcantar Rojas.

«En el proyecto se propone revocar la materia de la impugnación y, asumiendo plenitud de jurisdicción, determinar la pérdida de efectos de la convocatoria y los lineamientos para la elección del Comité Estatal de Guanajuato del Partido Acción Nacional», leyó la secretaria coordinadora de la Segunda Ponencia, Cynthia Patricia Campos Lajovich, en la sesión del pleno del TEEG.

Explicó que está fundado el agravio relativo a que la convocatoria carecía de criterios para cumplir con la paridad de género y que no fue respondida por la Comisión de Justicia del PAN.

«Ante la falta de previsiones en materia de paridad y alternancia de género, en la convocatoria impugnada, es que en el proyecto se propone su revocación para la emisión de una nueva, en la que sean solventadas tales inconsistencias, dando mayor beneficio al género femenino para que pueda encabezar el Comité Directivo Estatal», señala el proyecto de resolución leído por Campos Lajovich.

El magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía manifestó que el tema abordado era de especial interés, porque repercute en la dirigencia estatal de un partido político.

El proyecto en discusión advierte la falta de motivación de la Comisión de Justicia del PAN, al ser omisa al pronunciarse de manera integral ante las inconformidades de sus militantes, sostuvo.

«La convocatoria no contempló acciones afirmativas de género, que no se subsanó en el acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. No privilegió a Guanajuato para garantizar que la dirigencia del Comité Directivo Estatal se asumiera por una mujer, lo que sí hizo en otros estados», destacó.

La presidenta del TEEG, María Dolores López Loza, consideró que no es conforme a derecho que el Tribunal asuma jurisdicción para conocer de los planteamientos realizados en la primera instancia y se ordene la emisión de una convocatoria.

Explicó que en otras elecciones de dirigencias, donde se reclamó la falta de paridad de género, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció a favor de que sean las instancias intrapartidarias las que resuelvan las inconformidades.

«Resulta desproporcionado que este órgano jurisdiccional realice un estudio que no se encuentra justificado en este momento para invadir la vida interna del partido político», puntualizó.

La magistrada consideró que lo que se debe ordenar es que la Comisión de Justicia resuelva la totalidad de los agravios en un plazo breve.

En este caso prevalece el principio constitucional de paridad que obliga a los partidos políticos a que postulen a mujeres para las dirigencias estatales, acotó la magistrada Yari Zapata López.

«En el estado de Guanajuato nunca ha habido una dirigencia encabezada por una mujer. Sostendré los términos de mi proyecto», recalcó. Con dos votos a favor y uno en contra fue aprobado invalidar la convocatoria para la elección de la dirigencia estatal del PAN.

El 23 de septiembre, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN ratificó la elección de Aldo Márquez y de Juana de la Cruz Martínez como presidente y secretaria del Comité Estatal de Guanajuato.

El dos de septiembre, en sesión extraordinaria, el Consejo Estatal del PAN aprobó que Aldo y Juana encabecen la nueva administración del Comité para el periodo 2024-2027.

La ex senadora, Alejandra Reynoso Sánchez, fue la primera panista en exigir una convocatoria donde todos los panistas pudieran elegir a sus dirigentes y no solo el Consejo Estatal.

El 14 de agosto, la panista había manifestado su intención de postularse como presidenta estatal del PAN. (Carlos García/La Jornada).