Por Agencias

Ciudad de México.- La visitadora judicial del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Carolina Villagrán Salinas afirmó que “hemos tenido reformas estructurales que a todos nos dan miedo, siempre da miedo el cambio pero siempre es bienvenido, si no, no evolucionamos y creo que ello nos hace falta institucionalmente”.

Sostuvo que en el Poder Judicial de la Federación existen “titulares enfermos de poder, de querer manipular, de controlar y que son cuestiones que nuestro Tribunal Disciplinario, como parte de esta reforma, se encargara de fortalecer”.

La creación del Tribunal Disciplinario forma parte de la reforma al poder judicial, al igual que la transformación del Consejo de la Judicatura Federal en un órgano administrativo.

Villagrán Salinas tiene una carrera de más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación (PJF), donde labora como integrante del grupo de visitadores que se encarga de revisar las actuaciones en todos los juzgados y tribunales del país, y reconoció que “en gran parte nos equivocamos socialmente y la consecuencia es que el pueblo de México actualmente no confía en nosotros. Los impartidores de justicia tenemos que ganarnos esa confianza nuevamente, cómo, dignificando nuestra labor”.

En entrevista, refirió que durante estos años, en los que se ha desempeñado en cargos que van desde oficial administrativo a magistrada, este último lo obtuvo al ser una de las vencedoras en concurso de oposición. “He aprendido que estamos transitando hacia una situación de cambio, en la que es necesario poner en movilidad las cosas cuando ya no funcionan. Hemos tenido reformas estructurales y que a todos nos dan miedo, siempre da miedo el cambio, pero siempre es bienvenido”.

Al ser cuestionada respecto al número de visitadores que llevan a cabo las acciones de supervisión en los cientos de juzgados y tribunales federales, respondió: “somos 19 visitadores a nivel nacional, ¡así como se escucha, 19!

“Tenemos la responsabilidad de revisar la actuación de más de mil 600 jueces y magistrados durante todos los días del año, por ello 98 por ciento del tiempo estoy fuera de casa verificando cómo se comportan nuestros titulares, pero ello no quiere decir que no desempeñe las labores propias de tarea académica y familiar”.

En el PJF, dijo, “tenemos gente profesional, excelente, estudiosa, valiosa, los reconozco, los admiro y los respeto profundamente, pero también tenemos malos operadores jurídicos que han manchado nuestra institución y que desgraciadamente no solo afecta a nuestra imagen, también los derechos de los trabajadores, y eso se tiene que fortalecer, y considero que parte de ese procedimiento lo debe llevar a cabo un órgano como el Tribunal de Disciplina Judicial”.

Asimismo, señaló, “se cuenta con “una unidad especializada actualmente en combate y acoso laboral y sexual, y es una situación que no se puede dejar de lado, porque el acoso sexual y laboral es una realidad que viven y vivimos, porque me incluyo dentro de ello, todas las funcionaras del PJF. Me parece que son puntos que no se han tocado y los cuales no deben pasar por alto el acoso laboral, la intimidación, el exceso de poder, temas de nepotismo”. (Gustavo Castillo García/La Jornada).