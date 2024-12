Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de advertir que en el PAN hay muchos “judas” y traidores, el aún dirigente del albiazul en Tamaulipas, Luis René “El cachorro” Cantú Galván oreció que mientras él continúe en el cargo no permitirá que su partido sea vendido a Morena.

Explicó que ya es del dominio público que muchos “panistas”, trabajan para el partido guinda, y aunque no todos, pero sí la gran mayoría son desleales que serían capaces de vender al partido al gobierno morenista una vez que él deje la dirigencia estatal.

Tan solo como ejemplo, expuso que el caso de Reynosa, donde de acuerdo con el al último listado, de los mil 300 militantes que hay en ese municipio muchos trabajan para el ayuntamiento de Morena.

Cantú Galván se dirigió a todos aquellos que ya no coinciden con la ideología panista y les pidió que acudan voluntariamente al partido a presentar su renuncia al PAN.

“Y desde ahora adelanto lo que puede pasar: Cuando deje la dirigencia en el 2025, que no les extrañe que alguien afín a Maki Ortiz Domínguez, a Carlos Peña y a otros liderazgos del PAN o del PRI que ahora están en Morena quieran apoderarse de Acción Nacional para tener candidaturas a modo y vendidas para el gobierno de Morena. No me queda duda que lo van a intentar para quedarse con el partido”.

El ex diputado del PAN reiteró su llamado a los panistas disfrazados de morenistas a que de manera voluntaria presenten su renuncia y se vayan a donde deseen.

Subrayó que al menos en los diez meses que le restan en la dirigencia estatal no permitirá más deslealtades y puñaladas traicioneras, por la espalda, al PAN.

“El colmo es que yo te tenga que pedir las renuncias… mejor ven voluntariamente y entrégamela; no vengas a querer ocupar un espacio aquí, a ser tomado en cuenta aquí; como muchas voces que dicen que son panistas y no están en el padrón y que le exigen al PAN resultados cuando no están ni en el padrón, o sí pero trabajan con Morena”, expresó el aún dirigente albiazul.