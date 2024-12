Por Agencias

Ciudad de México.- Tras una larga sesión de la Convención Nacional Democrática de Movimiento Ciudadano (MC), fue nombrado como nuevo dirigente nacional de esta fuerza política el ex candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, en sustitución de Dante Delgado Rannauro.

Mientras Álvarez Máynez estará en su cargo por tres años, Delgado Rannauro encabezará ahora la comisión nacional de convenciones y procesos internos.

Al rendir protesta, el ex candidato presidencial afirmó que en el país sólo hay tres opciones, la del pasado, que es el PRIAN; la del presente, que es Morena, y la fuerza del futuro que es Movimiento Ciudadano”.

En el World Trade Center de la Ciudad de México, donde se realizó la sesión del máximo órgano de dirección emecista, el nuevo líder partidario plasmó su línea para los integrantes de MC: “No coincido con quienes creen que el único objetivo debe de ser sacar a Morena del poder”, ya que, consideró, fue un discurso usado en el año 2000 y en el 2018. Adujo que fue por ello que “fracasó la infamia campaña del voto útil” que lanzó el bloque del PAN, PRI y PRD.

Para “ese grupo de genios”, dijo con ironía, “la solución era ser realidad el PRIAN, y pedirle a los mexicanos que se dieran cuenta de que la solución que en realidad necesitaban era que regresaran al poder los responsables de Ayotzinapa, de la casa blanca, de la guerra contra el narco y de (Genaro) García Luna”. Además, “los genios hoy se preguntan que ya son cuatro los legisladores del PRIAN que se han vendido a Morena”, y “hoy esos mismos genios hablan de crear nuevos partidos”.

Además, apuntó que “no es fácil derrotar al actual régimen: la cancha no está pareja, el árbitro no es imparcial y las reglas no son justas, pero sólo existe una fuerza que puede ganar en esas condiciones y es la fuerza naranja”.

Momentos antes, en una larga sesión que inició desde el mediodía, Delgado Rannauro lanzó críticas a los gobiernos morenistas y al ex presidente López Obrador, para después enfocarse en su partido y en su trayectoria.

“Salí del PRI, asumí las consecuencias de enfrentar a ese régimen, estuve en la cárcel injustamente y no pude despedirme de mi padre cuando falleció… tuve cáncer, lo vencí y hoy tengo el honor de estar aquí y ser parte de este momento histórico que es de estar con ustedes. Es para mí un honor estar con ustedes. Es por todo esto que me enorgullece que hoy la Fuerza Naranja sea la mejor alternativa, la única alternativa que tiene el país”, expresó. (Néstor Jiménez/La Jornada).