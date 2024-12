Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Felipe Calderón Hinojosa recién participó en un foro organizado por Neos, grupo de ultraderecha cristiana que entre otras cosas aboga por la abolición del aborto. Fue en España (Madrid), donde como sabéis, permanece refugiado con la esperanza de obtener la ciudadanía ibérica, como lo hizo Carlos Salinas de Gortari. (Aunque no falta quien diga que también huye de su esposa Margarita Zavala). Ahí se dejó caer sobre el actual gobierno mexica con las críticas y ataques acostumbrados, pero no esperaba que una paisana de ciudad Juárez le respondiera llamándolo asesino y narco-presidente acusándolo de desaparecer a 260 mil personas, especialmente niños(as) y mujeres, en el evento que por cierto fue moderado ni más ni menos que por Ciro Gómez Leyva, otro renegado.

El señalamiento contra FCH es correcto porque está basado en cifras y hechos. Lo primero al declarar la guerra a la delincuencia sin la preparación adecuada “dando un garrotazo al avispero” a lo pendejo, cuyas consecuencias todavía sufrimos, y lo segundo porque está “científicamente” comprobada su complicidad con Genaro García Luna, el tristemente célebre ex secretario de Seguridad cuya historia es del dominio público gracias al juicio en EU que determinó la condena de 38 años.

El sujeto de marras no desaprovecha ocasión para golpear a la 4T. Los gachupines lo saben, de ahí las constantes invitaciones que de algo sirven para aminorar el enojo originado por la exigencia de que Felipe VI pida perdón por los abusos, masacres y excesos cometidos durante la invasión, permanencia, saqueo y explotación en los 300 años de colonialismo. Calderón queda bien con sus protectores y poco han de importarle los frecuentes recuerdos hacia su madrecita, por su evidente traición al país que debido al fraude de 2006 “dirigió” bajo el claro objetivo de proseguir la destrucción implementada por el PRIAN.

El asunto es que FCH respira por la herida después de que la mayoría mexica decidió transformar la república desde los cimientos. Y ni modo que sea invento porque lo que ahora observamos nada tiene que ver con la minoría rapaz que durante 36 años se apropió del patrimonio que pertenece a todos.

Mientras tanto, pareciera que mister Trump y Justín Trudeau pretenden “echar bola”, pero ojo que doña Claudia no lo permitirá. Pa’ empezar ya les dio a entender que no quieran “pasarse de rosca” porque a México se le respeta como socio comercial, sea que el trato es entre iguales, por lo tanto, no caerá en provocaciones. Y es que el canadiense quiso establecer diferencias como si no enfrentara problemas tan graves de consumo y tráfico de drogas, como los gringos. En este sentido las preguntas de La Jefa son válidas: ¿a dónde va a parar el dinero obtenido por las bandas criminales?, ¿por qué nunca sabemos de detenciones o decomisos?. Que no digan que el responsable de todo es México. Pelaos estos.

SUCEDE QUE

La alcaldesa tampiqueña Mónica Villarreal Anaya prohibió los juegos pirotécnicos. Ejemplo que debieran seguir el resto de los municipios. Al respecto, ¿habrá forma de que autoridades superiores hagan severo llamado para evitar accidentes y molestias?. Recordad que por lo general se trata de un negocio más de los chinos y de ciertos funcionarios, por supuesto…Por otra parte, no hay duda que María Guadalupe Gómez Núñez, nueva dirigente estatal de Morena, surge de las profundidades de lo desconocido. “¿Pos así cómo?”, dirá el ranchero.

Y hasta la próxima.