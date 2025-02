Por Agencias

Ciudad de México.- Aunque el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) desaparezca, sus comisionados, al igual que los jueces que concluyan en agosto, serán investigados por la Secretaría Anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación, “y si se encuentran irregularidades” recibirán sanciones administrativas y si son penales, se presentarán las denuncias ante el ministerio público, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“A los comisionados del Inai que ya se van, no quiere decir que su gestión en el 2023 y 2024 no vaya a ser revisada; ¡claro que va a ser revisada!, como la de cualquier servidor público… No están exentos de la revisión de la Secretaría Anticorrupción ni de la Auditoría Superior de la Federación”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa.

Que se cierre el Inai, “que ya no existe y que la transparencia se vaya a la Secretaría Anticorrupción no evita que se haga la revisión de toda su administración y que haya las sanciones administrativas o de otro tipo, si así lo considera la Secretaría de los actos que cometieron”.

Por cierto, dijo, “hay muchos jueces que saben que ya se van en agosto, están resolviendo una cantidad de casos de distinto tipo muy rápido y violando, además… particularmente jueces de amparo que dan suspensiones por cualquier cosa y que no sabemos qué haya detrás. Liberan a delincuentes no sólo los sábados, los famosos sabadazos, sino los viernes, en la semana”. (Alma E. Muñoz y Emir Olivares/La Jornada).