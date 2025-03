Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) enfrenta desafíos financieros debido a los recortes federales en su presupuesto, no obstante lo cual el rector Dámaso Anaya Alvarado informó que la institución aplicará ajustes internos para eficientar el gasto y asegurar que los recursos alcancen para todo el año.

“Como saben, a nivel nacional hubo un decremento de participaciones del gobierno federal y bueno, nosotros también tenemos que hacer algunos recortes, pero tenemos que seguir creciendo y redoblando esfuerzos para que la calidad académica no baje. Más vale estar preparados ahorita y no pensar en agosto, que a lo mejor nos haga falta recurso para cerrar el año. Nosotros no podemos dejar de avanzar y por lo tanto tenemos que hacer un ajuste interno en todos los aspectos, porque fue un recorte general”.

El rector aseguró que a pesar del recorte presupuestal la UAT está comprometida con seguir avanzando y cumpliendo con su misión de proporcionar educación de calidad a sus estudiantes.

“Cada una de las secretarías trae un presupuesto y ese presupuesto se baja en alrededor de un 10 a un 20 por ciento, y si nosotros lo estamos bajando lógicamente bajan ellos también, porque hay que ser más eficiente el gasto”.

Dámaso Anaya enfatizó la importancia de prever y estar preparados para enfrentar el recorte presupuestal y asegurar la continuidad de las actividades académicas y administrativas de la universidad, pero también de seguir avanzando en temas como el académico, deportivo, cultural, recreativo, de posgrado e igual en infraestructura y equipamiento.

“Tenemos que priorizar en función de los alumnos, catedráticos, de la infraestructura, equipamiento y transporte público, pero tampoco se pueden descuidar los aspectos deportivos, culturales y los posgrados”.

Hizo notar que la UAT está tomando medidas proactivas para adaptarse a la situación financiera y seguir avanzando en su misión de educar y formar a los futuros profesionales y líderes de la región a pesar de que los recursos disminuyan.