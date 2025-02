Por Agencias

Ciudad de México.- “Los aranceles no resuelven los problemas”, declaró Carlos Slim Helú, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso, ante la serie de amenazas que han sido lanzadas en las últimas semanas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Para el empresario, quien resulta el hombre más acaudalado de México, la postura que tomó la presidenta, Claudia Sheinbaum, ante las amenazas del mandatario norteamericano “fue la correcta, es más, perfecta, tenía muchos planes, el plan A, el plan B, el plan C, creo que tenía todo el abecedario”.

Slim Helú, cuyo consorcio tiene presencia en 49 países, entre ellos Estados Unidos, consideró que las amenazas de poner tarifas de 25 por ciento en contra de todas las exportaciones mexicanas “ahí quedarán” e incluso la tregua que acordó Sheinbaum para posponer por un mes dichos aranceles “se extenderá, no sé de qué se preocupan tanto”.

El magnate explicó que Estados Unidos enfrenta una situación económica complicada, donde invierte poco, su sociedad gasta mucho y Trump solamente tiene cuatro años para poder darle vuelta a esa situación.

«Estados Unidos no invierte mucho, 20 por ciento (como proporción del PIB), pero no puede contra el 40 o 50 por ciento de China. No quiere que los asiáticos le quiten el liderazgo económico o jerárquico, en muchos sentidos, y eso no será con los aranceles.

“Estados Unidos busca qué proteger, qué producir, busca que no puede producir y que no puede proteger, pero cuando las soluciones son los aranceles, no funcionan, sube la inflación y trae alzas en las tasas de interés, esas no bajan… Los aranceles no resuelven los problemas”, manifestó Slim Helú durante su conferencia de prensa anual, que este lunes se realizó en las oficinas de Grupo Financiero Inbursa, al poniente de la capital.

El empresario recomendó a Donald Trump “hablar con las empresas para que tomen en cuenta de que su país es Estados Unidos y las inversiones las hagan en Estados Unidos… Hay muchas inversiones que sus empresas hacen afuera, como Amazon, pero lo primero es invertir en Estados Unidos y en México”.

Abundó que el país vecino “debe enfocarse en volver a retomar el liderazgo mundial”.

Ejemplificó que en el país vecino, las personas gastan altas cantidades de dinero en temas como la salud o incluso en cosas innecesarias, pero él invierte poco, mientras que en caso contrario, los chinos ahorran mucho.

En referencia a una jugada de beisbol, Slim Helú expresó que “sería interesante que Estados Unidos hiciera una especie de doble play, reducir gastos de cierta cosas e ir por la inversión”.

A su vez, detalló, la presidenta Sheinbaum “lo hace bien… Se está reuniendo con los empresarios, hasta conmigo, hace como unos tres meses… La respuesta es perfecta además México tiene mucho espacio”.

Hace falta división de poderes

Cuestionado sobre las posibles afectaciones que la reforma al Poder Judicial podría tener en el entorno político y económico del país, Slim Helú se limitó a decir que: “En México hace falta división de poderes”.

Calificó como “un error que cuando algo está mal se borre todo y se haga algo nuevo”, en referencia a las nuevas leyes. (Carla Zepeda y Julio Gutiérrez/La Jornada).