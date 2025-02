Por Agencias

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) inició la revisión de la petición que hizo la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para no avalar la afiliación al partido guinda de Miguel Ángel Yunes Márquez, senador que tras ser expulsado del Partido Acción Nacional (PAN), se sumó a las filas morenistas.

“De acuerdo a la petición que hicimos Diputados Federales; Diputados Locales; Senadora, Comité Estatal de morena de Veracruz y una servidora, me ha informado @LuisaAlcalde que la comisión de honestidad y justicia del @PartidoMorenaMx inició el proceso de revisión”, detalló la gobernadora en redes sociales.

Nahle difundió, además, tres desplegados, en el que, por un lado, la dirigencia estatal de Morena en Veracruz expresa su respaldo a dicha petición.

“Morena no es un refugio para quienes han representado el abuso del poder, la corrupción y la traición a los principios de la Cuarta Transformación. Nuestro movimiento se construyó con el esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos comprometidos con la regeneración de la vida pública del país, y en Veracruz hemos sido testigos del daño que los gobiernos del pasado causaron a nuestra gente. Es por ello que solicitamos a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que NO se acredite la membresía de Miguel Ángel Yunes Márquez en Morena, por no representar los valores y principios que nos rigen”, se indica en la postora firmada por la dirigencia estatal.

A la vez, se opone el grupo de diputados federales de Morena en Veracruz, así como la bancada de este partido en el Congreso local, en el que también “rechazan de manera categórica” la incorporación de Yunes Márquez a Morena.

“Su historial de corrupción, abuso de poder y desfalco al pueblo de Veracruz lo descalifican por completo”, indicaron los diputados locales.