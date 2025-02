Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretaría de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro se defendió de las acusaciones de desvío de recursos por medio de una empresa llamada Maniflosa, SA de CV, que ha circulado en medios de comunicación.

“No hay corrupción ni desvío de recursos sobre los 310 millones de pesos adjudicados a la empresa MANIFLOSA S.A. de C.V. tal como ha circulado en algunos medios”, textualizó Hernández Navarro.

En rueda de prensa explicó que se respetaron todos los procesos administrativos para hacerlo y se trabajó bajo la normativa de diversas áreas involucradas con el proceso.

“Evidentemente esos 310 millones de pesos se hace la recolección de todos proveedores posibles, esto se trabaja siguiendo la normativa junto con la dirección de Compras del gobierno del estado y con la contraloría interna y Contraloría del estado, siguiendo todos los procesos. La parte técnica de la dirección de Compras nos señala las circunstancia por el tiempo y por algunas necesidades de papelería de proveedores que no se puede hacer una licitación, pero no pasamos a una adjudicación”.

El funcionario resaltó como un punto importante que el contrato está publicado y que cualquier ciudadano puede revisarlo en CompraNet, además de que dijo que la dependencia a su cargo no había contestado a lo dado a conocer en diferentes medios de comunicación hasta que no hubiera una demanda que a la fecha no ha sido notificada a esta dependencia.

Subrayó que hasta el momento no se ha recibido ninguna notificación formal por parte de alguna autoridad respecto a las denuncias mencionadas.

No obstante, reiteró el compromiso de la institución con la legalidad y la transparencia.

“No hemos recibido notificación formal de la existencia de una denuncia, pero como parte de nuestro compromiso con la transparencia, se ha iniciado una investigación interna para revisar los procesos administrativos y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente”, afirmó.

De esta forma, el titular del ramo de la salud se deslindó de la presunta corrupción en la celebración de un contrato por 310 millones de pesos con la empresa Proveedora de Equipo de Laboratorio, Curación y Medicamento Maniflosa S.A. de C.V. para la compra de equipo médico destinado al nuevo Hospital Civil de Ciudad Madero.

Detalló que en 2019 se realizó por parte de la anterior administración gubernamental la compra de equipo médico para dicho nosocomio que en su construcción presentó serías fallas estructurales obligando a almacenarlo durante cuatro años, mismo que fue encontrado por el actual gobierno.

«Perdiendo garantías, perdiendo la situación de instalación, ese equipo fue adquirido con Seguro Popular y después pasó a INSABI; se hicieron todas las medidas para que ese equipo se distribuyera, pero también se tuvo que gastar en instalación, en corrección», explicó.

También comentó que el equipo médico no se pudo instalar en el nuevo Hospital de Madero, por lo que el gobierno estatal tuvo que buscar nuevos recursos para terminar el nosocomio y hacer una nueva compra de equipo.

Precisó que el nuevo contrato no se podía licitar al participar IMSS Bienestar y debido al tiempo, por lo que se hizo la recolección de todos los proveedores posibles y se les invitó a un concurso haciendo el seguimiento junto con la Contraloría gubernamental, la dirección de Compras del Gobierno de Tamaulipas y la Contraloría Interna de Salud.