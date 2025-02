Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Desde el año pasado, incluso desde mucho antes, el área de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria Uno de Victoria está enfrentando dificultades para combatir en forma adecuada el dengue debido a la falta de presupuesto para equipar a los trabajadores, informó Miguel Ángel Martínez.

El representante de Vectores dijo que esta situación limita su capacidad para realizar acciones efectivas contra el mosquito que transmite esta enfermedad, ya que necesitan el equipo y los insumos suficientes para realizar su trabajo.

“De hecho año con año los compañeros gestionan ante la autoridad el tema de uniformes y mascarillas, pero equipo como tal, como el tema de rociado, no hay; regularmente es la autoridad la que debe estar al pendiente de los insumos”.

Por ejemplo, en el 2024 se requirió un presupuesto extraordinario para contrarrestar la problemática generada por el dengue y en este 2025 la situación no parece que vaya a cambiar.

“Ahí lo que aplicó fue un recurso extraordinario que el secretario de Salud gestionó para bajarlo, fue lo que se hizo el año pasado; en este 2025 tenemos que esperar, ya va a acabar el frío pero el problema se viene más adelante”.

Con la llegada de las lluvias, el problema del dengue puede agravarse. Por lo tanto, es fundamental insistir en la prevención para evitar que los casos de dengue se salgan de control, como ocurrió el año pasado en todo el estado, enfatizó.

Reiteró la importancia de dotar a los trabajadores con equipo e insumos porque incluso, es preocupante que el Departamento de Vectores no cuente siquiera con parque vehicular adecuado para salir a las calles, a visitar todas las colonias a combatir este problema de salud pública.

Finalmente, Miguel Ángel Martínez dijo que es importante que se preste atención a la situación laboral del personal de Vectores para que pueda realizar su trabajo, el cual es un granito de arena importantísimo en lo que concierne a proteger la salud de la población

“El año pasado prácticamente no contamos con equipo, incluso se hizo una programación para rentar vehículos porque no hay ni parque vehicular, que sería lo correcto pero el Departamento de Vectores no lo tiene”, concluyó.