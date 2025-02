Agencias

Ciudad de México.- No son motivo de alarma los vuelos que realizan militares estadunidenses porque son en espacio aéreo internacional, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al preguntarle si buscara que el gobierno de Donald Trump dé una explicación a México, indicó que “es parte del diálogo, de la coordinación que estamos haciendo. No nos alarma, están volando sobre su territorio y lo que estamos pidiendo es colaboración y coordinación”.

Indicó que el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla, no descartó espionaje el martes, “porque no sabemos exactamente qué hicieron. Sí, obviamente se pide la transparencia, pero es parte de la coordinación y la colaboración”.

Se le insistió que los estadunidenses volaron frente a las costas de Baja California. “Sí, pero no sabemos qué… O sea, no es la primera vez que hay un vuelo de este tipo, es importante que se sepa. No es que ahora, de la nada, de pronto hubo un vuelo en la frontera con México o en este territorio que va sobre la Península de Baja California en espacio aéreo internacional”.

Reiteró: “no es la primera vez que ocurre, ha ocurrido en otras ocasiones. Por eso lo ponemos así, es parte de la coordinación que tiene que haber, y de la colaboración conjunta y cada quien opera en su territorio”.

-¿Se pedirá una explicación?

-Sí, pero como parte del trabajo de la coordinación, no es que vayamos a hacer una carta especial, porque no es la primera vez que ocurre un vuelo de este tipo. Lo que pasa es que ahora hay más sensibilidad sobre los temas, entonces puede alertarse en esta circunstancia, pero no es, por lo que nos informan la Defensa y Marina, no es la primera vez que ocurre.

“Es igual que el caso de los barcos enfrente de Ensenada, que también no es algo que haya ocurrido una sola vez», afirmó la mandataria. Es parte de las mesas de trabajo, añadió.

También dijo que no es nuevo que el Senado haya autorizado el ingreso de militares de Estados Unidos a México para adiestrar a persona de la Secretaría de Marina para operaciones militares.

“No es algo nuevo, recuerden que México y Estados Unidos somos frontera, estos ejercicios no es algo que no haya ocurrido”.

-¿Descarta intervencionismo?

-Pues sí, es algo que se ha enviado al Senado. (Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia/La Jornada).