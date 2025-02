Por Agencias

Ciudad de México.- Con su afiliación a Morena, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez señaló que no tiene la intención de provocar problemas internos en el partido ni disputar espacios a nadie. “He actuado de frente y de buena fe, no hay nada oculto», subrayó.

Lamentó que su solicitud de membresía haya generado reacciones que consideró injustas, incluyendo acusaciones infundadas: «Esperaré a que las mismas se hagan públicas para darles respuesta», puntualizó.

Yunes explicó que solicitó la afiliación por congruencia y como una consecuencia natural tras su participación con el grupo parlamentario guinda desde septiembre de 2024.

Yunes destacó que ha apoyado activamente diversas reformas constitucionales clave que tienen como objetivo la transformación y el avance del país, entre ellas, la reforma judicial, la de supremacía constitucional y la de la Guardia Nacional.

El senador veracruzano externo su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues dijo estar convencido de que un Poder Ejecutivo sólido y eficaz es clave para el desarrollo del país.

“También lo hice en respuesta a que en el grupo parlamentario de Morena me han tratado muy bien, he recibido un trato digno, correcto, por parte de todas mis compañeras y compañeros senadores y del coordinador Adán Augusto López Hernández, por eso presenté la afiliación y no lo hice con la intención de molestar a nadie ni de generar problemas, lo hice simple y sencillamente en un acto de congruencia” comentó el legislador.

A la pregunta de si acudirá a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena para clarificar su decisión, dijo no saber cuáles sean los procedimientos, “pero esperaré cualquier decisión, yo estoy tranquilo, no me afilié por molestar, ni por generar conflictos con nadie, ni para generar problemas en el partido, yo lo hice en congruencia.»

«Haré lo que sea mejor para Veracruz, para México y para Morena, movimiento que en el Senado me ha dado un trato que mucho agradezco», expresó.

Por último envió un mensaje de respeto y buenos deseos a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, reiterando su interés en que su gestión sea exitosa. La mandataria fue de los morenistas que se quejaron por la afiliación de Yunes al partido guinda. (Georgina Saldierna/La Jornada).