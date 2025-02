Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? En julio de 1985 se filmó en Cd. Victoria la película «Perseguido por la Ley», estelarizada por Fernando Almada y Manuel «El Flaco» Ibáñez.

La filmación se hizo en el interior del Penal del Estado. El actor principal Fernando Almada expresó que el mejor premio «es el que otorga el público, el público que llena las salas de cine, que compra sus boletos, que nos pide autógrafos, aunque claro, también son importantes los premios que hemos obtenido por nuestras actuaciones».

Y precisa: «siempre hablo en plural porque me siento muy compenetrado con mi hermano Mario, ya que hemos participado en muchas películas».

«Si no hubiera sido actor, ahora sería ganadero, campesino, en eso nací… allá en Huatabampo, Sonora, una zona desértica el Vale del Mayo», expresó Almada quien en forma cordial responde al interrogatorio.

«De niño nunca soñé ser actor, aunque si recuerdo que admiraba a Pedro Infante y Jorge Negrete, me gustaba la aventura y la actuación», externó.

EN AQUELLOS AÑOS LIMPIEZA DE LA CIUDAD IMPRESIONA AL FLACO IBAÑEZ

Manuel «Flaco» Ibáñez, el actor estrella de la película «Lagunilla, mi Barrio, dijo estar impresionado por la limpieza de las calles y banquetas de Ciudad Victoria. «Me impresionó esta ciudad tan limpia, y vaya que yo he estado en muchísimas ciudades mexicanas. Victoria me recuerda a Mérida, la ciudad blanca».

Hoy, vale decir que era el quinto año del sexenio de Emilio Martínez Manautou, alcalde el abogado Jaime Rodríguez Inurrigarro. Lo que recuerdo es que por las principales calles y avenidas circulaban unidades automotrices, «barredoras».

Y si bien El Flaco Ibáñez quedó impresionado por la limpieza de la ciudad, lamentó el hecho de que hubiera tantos jóvenes en el Penal del Estado: «Oye por razones de mi trabajo, de que continuamente llevamos variedad a los reclusorios pues conozco un poco de esto y en ningún Penal había visto encerrada a tanta gente joven. Es una situación muy triste, la verdad».

Cuestionado sobre qué opinión tenía de los políticos mexicanos, Ibáñez manifestó que de ese tema prefería no opinar. «En todo caso siento que si actualmente atravesamos momentos muy difíciles eso no se debe únicamente a los políticos. Todos somos culpables, por ser apolíticos, por ser faltos de civismo, por no exigir a nuestros gobernantes que cumplan con su función… y mientras aquí cada quién esté para su santo no vamos a progresar».

El Flaco Ibáñez confesó entonces estar en su quinto matrimonio, «tengo una hija de once años y un bebé que está por nacer”.

Respecto a sus tantos matrimonios dijo que «eso se debió a mi inestabilidad emocional, pero ya he madurado. Confesó tener 39 años, pero no los aparenta, «ni tampoco me siento viejo, la vejez empieza y se lleva en el alma».

Ibáñez nació en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, y tenía ya 18 años en el mundo artístico. «Es mi vocación, de no ser actor seria arquitecto, estudié esa carrera hasta el tercer año pero como gané el primer lugar de un concurso de Arte Dramático que se efectuó en la UNAM me quedé en esto».

La cinta era dirigida por Fernando Durán Rojas y fue estrenada en 1986.

[email protected]