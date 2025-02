Por Agencias

Washington.- Una reunión de conservadores anti-Trump en Washington DC fue evacuada este domingo después de recibir el informe de que los funcionarios de la organización advirtieron de una “amenaza de bomba creíble”, enviada por una cuenta que decía representar a Enrique Tarrio, ex líder de los Proud Boys, afirmaron los funcionarios.

En X se publicó un video de los asistentes siendo evacuados junto con una declaración de los organizadores de la cumbre. Una versión inicial de la declaración identificó a Tarrio como el autor de la amenaza, quien había estado en la cumbre el sábado “acosando” a las familias de los oficiales que defendieron el Capitolio el 6 de enero, según los organizadores.

“La seguridad del hotel, la seguridad privada y el MPD han tomado la decisión de evacuar el piso de la Cumbre para que se pueda asegurar el área. Tenemos la intención de volver a reunirnos y continuar con la Cumbre una vez que se haya asegurado el área”, se lee en el comunicado de los organizadores de la cumbre este domingo por la tarde.

Fue editado a los pocos minutos para decir que la amenaza fue enviada por una cuenta que “afirmaba” representar a Tarrio, quien también fue arrestado este fin de semana en el Capitolio después de presuntamente agredir a un manifestante.

The Independent se puso en contacto con los organizadores de la convención para obtener más información sobre la cuenta desde la que se originó la amenaza de bomba. En un segundo tuit, los organizadores de la cumbre “Principles First” dijeron que la amenaza fue enviada por correo electrónico desde una cuenta con el nombre “Enrique T”, y continuaron: “no tenemos pruebas definitivas del origen del correo electrónico en este momento y, por lo tanto, no podemos decir con certeza quién envió el correo electrónico”.

El propio Tarrio respondió con una aparente amenaza de demandar por difamación en un tuit: “Editaron literalmente su tuit. Demasiado tarde, malditos cabrones. Ya no pueden retractarse. PRESERVEN SUS PUTOS DOCUMENTOS”.

A la cumbre asistieron numerosos opositores de alto perfil de Donald Trump, de MAGA y del Partido Republicano. También se la conoce como una especie de “alternativa a la CPAC”, dado que se celebra el mismo fin de semana que la reunión de tres días de la CPAC en National Harbor, justo al otro lado del río del centro de DC.

Entre los invitados de este año se encontraban presentadores y escritores de The Bulwark, una publicación conservadora anti-Trump, entre ellos Sarah Longwell, JV Last y Tim Miller, así como los restos de los círculos anti-Trump del Partido Republicano. Otros oradores fueron George Conway, abogado y ex marido de Kellyanne Conway, y el ex presidente del RNC Michael Steele, ahora presentador de MSNBC, así como el multimillonario Mark Cuban. (The Independent). (La Jornada y The Independent).