Por Agencias

Ciudad de México.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó esta tarde que aseguró la custodia los 29 integrantes de la delincuencia organizada extraditados este jueves por México y señaló analizará que “el gobierno mexicano optó por transferir” a los acusados en respuesta a las acciones del gobierno estadunidense derivadas de la declaratoria hecha por el presidente Donald Trump que nombró a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas.

En un comunicado, informó que los fiscales federales evaluarán si los extraditados, a los que la justicia estadounidense reclamaba por delitos como narcotráfico y lavado de dinero, “son apropiados cargos adicionales por terrorismo y violencia con base en la política establecida en la Orden Ejecutiva 14157, y si la pena capital está disponible con base en la Orden Ejecutiva 14164, titulada Restauración de la Pena de Muerte y Protección de la Seguridad Pública, así como la orientación del Fiscal General del 5 de febrero con respecto a la pena de muerte”.

“Muchos de los acusados estaban sujetos a solicitudes de extradición de Estados Unidos de larga data que no fueron honradas durante la administración anterior, pero que el gobierno mexicano optó por transferir al actual gobierno de Estados Unidos en respuesta a los esfuerzos del Departamento de Justicia de conformidad con la directiva del Presidente Trump en la Orden Ejecutiva 14157, titulada Designación de Carteles y Otras Organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, para perseguir la eliminación total de estos Cárteles”, señaló el Departamento de Justicia.

El Departamento de Estado señaló que los acusados “son colectivamente presuntos responsables de la importación a Estados Unidos de cantidades masivas de veneno, incluyendo cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína, así como de actos de violencia asociados”.

“Como el presidente Trump ha dejado claro, los cárteles son grupos terroristas, y este Departamento de Justicia está dedicado a destruir los cárteles y las pandillas transnacionales”, dijo la fiscal general Pamela Bondi. “Enjuiciaremos a estos criminales con todo el peso de la ley en honor a los valientes agentes de la ley que han dedicado sus carreras -y en algunos casos, han dado sus vidas- para proteger a personas inocentes del flagelo de los cárteles violentos”, indicó.

“El FBI y nuestros socios recorrerán los confines de la tierra para llevar a los terroristas y a los miembros de los cárteles ante la justicia”, dijo el director del FBI, Kash Patel. “La era de hacer daño a los estadounidenses y salir libres ha terminado”, agregó.

“Las acciones de hoy son consecuencia de una Casa Blanca que negocia desde una posición de fuerza, y de un Fiscal General dispuesto a dirigir el Departamento con valentía y ferocidad”, ha declarado el Fiscal General Adjunto en funciones, Emil Bove.

E“Hoy, 29 miembros fugitivos de carteles han llegado a los Estados Unidos desde México, incluyendo un nombre que sobresale por encima del resto para los hombres y mujeres de la DEA – Rafael Caro Quintero. Caro Quintero, capo de un cártel que desató la violencia, la destrucción y la muerte en Estados Unidos y México, ha pasado cuatro décadas encabezando la lista de fugitivos más buscados de la DEA, y hoy podemos decir con orgullo que ha llegado a Estados Unidos, donde se hará justicia”, declaró el administrador en funciones de la DEA, Derek S. Maltz. “Este momento es extremadamente personal para los hombres y mujeres de la DEA que creen que Caro Quintero es responsable de la brutal tortura y asesinato del agente especial de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. También es una victoria para la familia Camarena”.

EL CONTEXTO

El gobierno mexicano entregó a la justicia de Estados Unidos en extradición a los 29 integrantes de la delincuencia organizada, luego de que trascendiera la entrega de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, ex líderes de Los Zetas, por lo que las autoridades mexicanas dieran a conocer dado los resultados de una operación que se realizó en diversos penales.

De acuerdo con fuentes federales entre los entregados por autoridades mexicanas este jueves se encuentra Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y del llamado Cártel de Caborca; Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, Jesús Ricardo Patrón Sánchez, El H-3, considerado líder regional del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva en Nayarit, y por quien supuestamente la agencia antidrogas de Estados Unidos, intentó procesar penalmente en 2020 al ex secretario de la Defensa Nacional, al general Salvador Cienfuegos.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron a conocer que “esta mañana fueron trasladados a los Estados Unidos 29 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos”.

Según las instituciones mexicanas “la custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”.

El único precedente de una extradición masiva de importantes narcotraficantes entregados en una sola operación por parte de México a Estados Unidos fue en enero de 2007, cuando el gobierno de Felipe Calderón decidió enviar en un vuelo a integrantes de diversos cárteles de las drogas, entre ellos Héctor El Güero Palma Salazar, fundador del Cártel de Sinaloa y socio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera; así como Osiel Cárdenas Guillén, El Matamigos, líder del Cártel del Golfo.

Asimismo, los hermanos Gilberto e Ismael Higuera Guerrero, fueron enviados a Estados Unidos.

En lo que fue considerado en ese entonces como un hecho sin precedentes, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) entregó importantes miembros del crimen organizado, ello, después de ocho días en que el procurador de Estados Unidos, Alberto Gonzales había visitado México.

En esa ocasión, como ahora en la que ahora se enviaron 29 personas en extradición, la operación se realizó en total sigilo, y la entonces PGR trasladó de distintos penales de alta seguridad, como La Palma, Puente Grande y Matamoros, al aeropuerto capitalino, entre otros a El Matamigos, y líder del cártel del Golfo, capturado en 2003 en Tamaulipas.

Del cártel de los hermanos Arellano Félix, fueron extraditados Gilberto Higuera Guerrero, El Gilillo, y su hermano Ismael Higuera, El Mayel, quienes hasta 2004 estaban considerados entre los principales operadores y jefes de sicarios de la organización que encabeza Benjamín Arellano.

Del cártel de Sinaloa fueron entregados en 2007 José Alberto Márquez Esqueda, El Bat, uno de los principales sicarios.

Otro de los extraditados fue Vicente Carrillo Leyva, El Viceroy, ex líder del Cártel de Juárez, y sucesor de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de Los Cielos.

El Viceroy fue detenido en octubre de 2014 en Torreón, Coahuila, y en México enfrentaba una condena de 28 años de prisión.

Era buscado por por la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, para que enfrente 46 cargos en los que se le atribuye ser líder de una organización criminal, importar y poseer para distribuir cocaína y mariguana y realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

LISTADO DE LAS PERSONAS TRASLADADAS

Las 29 Personas Privadas de la Libertad (PPL) procedían de los siguientes Centros Federales de Reinserción Social:

No. 1 Altiplano (11)

No. 4 Noroeste, Nayarit (2)

No. 8 Nor-poniente, Sinaloa (1)

No. 11, CPS Sonora (2)

No. 12, CPS Guanajuato (3)

No. 13, CPS Oaxaca (3)

No. 15, CPS Chiapas (1)

No. 17, CPS Michoacán (1).

Asimismo, se recibieron PPL de la Ciudad de México (3) y del estado de Guerrero (1); uno más contaba con arraigo domiciliario.

Todas las PPL fueron trasladadas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; para después ser dirigidos a las siguientes sedes en Estados Unidos de América*:

Chicago, Illinois: José Ángel Canobbio Inzunza, alias “El Güerito” y/o “El 90”, líder del grupo armado “Los Chimales”, quien realizaba tareas de protección de “Los Chapitos”, segundo al mando del grupo delictivo Los Chapitos. Norberto Valencia González, alias “Socialitos”, operador financiero para el “Cártel de los Beltrán Leyva”, quien a través de cinco empresas, realizaba operaciones de blanqueo de activos. Motivo (M): Tráfico de drogas.

Houston, Texas: Evaristo Cruz Sánchez, alias “El Vaquero”, líder regional del “Cártel Golfo”. M: Tráfico de drogas; José Alberto García Vilano, alias “La Kena”, líder del grupo de “Los Ciclones” en Matamoros, Tamaulipas, una de las escisiones del Cártel del Golfo (CDG). M: Tráfico de drogas y lavado de dinero. Alder Alfonso Marín Sotelo, es solicitado por el delito de homicidio, en agravio del oficial Ned Byrd, en el condado de Wake, en Carolina del Norte. M: Homicidio.

McKinney, Texas: Lucio Hernández Lechuga, alias “Z-100” y/o “El Lucky”, líder regional de “Los Zetas” en Veracruz, Oaxaca y Puebla, con actividades delictivas de venta de droga, asaltos a camiones, robo de combustible, acopio de armas y narcomenudeo. M: Tráfico de drogas. Ramiro Pérez Moreno, alias “El Rama”, líder regional del cártel “Los Zetas”. M: Tráfico de drogas. José Rodolfo Villareal Hernández, alias “Gato”, jefe operativo del Cártel de los Beltrán Leyva. M: Conspiración, acecho interestatal. Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias “Alfa Metro”, líder regional del cártel “Los Zetas” con zona de operación en la zona norte de Coahuila. M: Tráfico de drogas.

Nueva York: Rafael Caro Quintero, alias “Don Rafa”, líder fundador del “Cártel de Guadalajara”. M: Tráfico de Drogas. Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, se convirtió en el líder del “Cártel de Juárez”. M: Tráfico de drogas.

Phoenix, Arizona: José Bibiano Cabrera Cabrera, alias “El Durango”, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, vertiente de “Los Chapitos”, en el municipio de Altar, Sonora. M: Tráfico de drogas. Andrew Clark, alias “El Dictador”, fungía como enlace logístico con el CJNG y el Cártel del Pacífico. Motivo (M): Tráfico de Drogas y Homicidio. Héctor Eduardo Infante, jefe de plaza de la célula delictiva “Los Rusos” vinculada al “Cártel de Sinaloa”, fue fundador de la banda denominada “Los Infantes”. M: Tráfico de droga. Inés Enrique Torres Acosta, alias “El Kiki Torres”, jefe de seguridad de “El Mayo Zambada”. M: Tráfico de drogas. José Guadalupe Tapia Quintero, alias “Lupe Tapia”, lugarteniente del Cártel Sinaloa, operador de alto rango de “El Mayo Zambada”. M: Tráfico de drogas. Jesús Humberto Limón López, alias “El Chubeto”, líder fundador de “Los Cazadores-Cártel de Sinaloa”, grupo afín a Los Chapitos. M: Tráfico de Drogas.

San Antonio, TX: Jesús Alberto Galaviz Vega, alias “Z-13”, Líder del Cártel de Los Zetas, quien coordinaba la distribución de droga en Coahuila y Tamaulipas, M: Tráfico de drogas. Luis Gerardo Méndez Estevane, alias “El Tío”, Perteneció al grupo delictivo “Los Aztecas”, brazo armado de “La Línea”, actualmente “La Empresa”, con operación en Chihuahua. M: Delincuencia organizada. Carlos Alberto Monsiváis Treviño, alias “La Bola”, líder del cártel del Noreste. M: Tráfico de drogas, Tráfico de armas y Lavado de dinero.

Washington, D.C: Carlos Alfredo Vázquez, mando operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación. M: Tráfico de Drogas. Rodolfo López Ibarra, alias “Nito”, jefe plaza de la célula delictiva “Los Beltrán Leyva” en Nuevo León. M: Tráfico de drogas. Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, principal operador financiero y logístico del CJNG. M: Tráfico de Drogas. Alfredo Rangel Buendía, alias, “El Chicles”, líder regional del Cártel de Los Zetas. M: Tráfico de Drogas. Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, ex líder de Los Zetas y fundador del Cártel del Noreste. M: Tráfico de drogas. Oscar Omar Treviño Morales, alias “Z-42”, considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. M: Tráfico de drogas. Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, líder de “Los Matazetas”. M: Tráfico de Drogas.

White Plains, NY: José Jesús Méndez Vargas, alias “Chango”, líder y fundador de “La Familia Michoacana”. M: Tráfico de drogas. Itiel Palacios García, alias “Compa Playa”, líder regional y operador financiero del CJNG en Oaxaca y Veracruz. M: Tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego.

Cabe señalar que durante la operación no se registraron incidentes. Gustavo Castillo/La Jornada y agencias).