Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Edith de Leija Sánchez, fue elegida por la Federación Mexicana de Béisbol como la mejor jugadora del 2024 por sus buenas actuaciones representando a nuestro país en torneos internacionales.

Edith de Leija es actualmente jugadora profesional de la Liga Mexicana de Softbol con Diablos Rojos Femenil, y previamente participó con el equipo femenil de Charros de Jalisco.

En la más reciente edición de la Copa del Mundo de Beisbol Femenil fue elegida la mejor tercera base del orbe e incluida en el equipo ideal de la competencia.

Además de ser una gran deportista, De Leija Sánchez es también estudiante de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la UAT.

La oriunda de Aldama, Tamaulipas, ha sido seleccionada del equipo Correcaminos UAT en Sóftbol Femenil, representando a la máxima casa de estudios del estado en distintas competencias.

En el 2024, Edith de Leija Sánchez hizo historia en México al ser parte de Charros de Jalisco como el primer equipo campeón de la Liga Mexicana de Softbol.

“Hace años ni imaginaba que hubiera una liga profesional para mujeres. No me imaginaba que iba a llegar a tanto este sueño. No cabe duda de que los sueños se cumplen si los buscas y perseveras”, posteó en su momento la deportista de la UAT.

En el año 2022 fue nombrada Deportista del Año, en la ceremonia del Premio Estatal del Deporte en Tamaulipas.