Cd. Victoria, Tamaulipas.- La novedad es que la Auditoría Superior de la Federación no encontró irregularidades en la fiscalización, cuenta 2023, de lana transferida al Gobierno de Tamaulipas.

Los resultados -tercera entrega- se publicaron este jueves. Buscamos los vicios y debilidades de siempre, tiempos prianistas, pero nada.

Por primera vez no hay recomendaciones, promociones de responsabilidad administrativa o sancionatoria ni pliegos de observaciones. Al contrario, la ASF reconoce el manejo pulcro del billete, con “una gestión eficiente, transparente y razonable”.

Esto habla bien del gobierno de Américo Villarreal en que los moches y la corrupción se acabaron. En los principios de la 4T de no robar y no traicionar, hay una campaña permanente contra la corrupción.

Sin embargo en ciertos municipios los datos preliminares hablan de una robadera sin fin, como Jaumave, donde el músico Gallo Gallardo “perdió” 3 millones de pesillos destinados a obras, entre ellas la perforación de pozos profundos al parecer inexistentes.

Para entendernos: Hablamos de la cuenta 2023 que corresponde a la 4T. En ayuntamientos son alcaldes anteriores.

Tamaulipas ocupa el primer lugar en manejo honesto del presupuesto, junto al Gobierno de la Ciudad de México que fue de Claudia Sheinbaum.

Cero inejercicios, lo cual confirma que los integrantes del gabinete le hicieron caso a Américo, al pedirles no regresar lana federal.

Cero observaciones en los principales rubros como educación, asistencia social, participaciones federales, salud e inversiones hidráulicas, lo que es el gasto federalizado.

Esquema diferente a los últimos gobiernos, sin precedente en la historia de la fiscalización de Auditoría Superior. Con miedo que le tengan al jefe basta para que los miembros del gabinete hagan las cosas como la Ley manda.

Junto con las otras dos entregas de información de la ASF, Tamaulipas se ubica a nivel nacional entre los primeros seis lugares de desempeño en finanzas.

Le dimos una revisadita.

En educación se ejercieron 16 mil 227 millones de pesillos, de cuya revisión los fiscalizadores no hicieron observación alguna ni recomendaciones.

Hay datos que hasta dan risa, como ese del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, en que se hizo una recuperación de 827 pesos, que nadie se llevó pero fue error de dedo.

En el Tecnológico de El Mante se pagaron 120 mil pesillos a un trabajador que no cumplía con el perfil de la plaza. Los devolvió.

En secretaría de Salud, donde los corruptos siempre hacían de las suyas, Doña Fede dice que recuperó la irrisoria de 567 pesos con 80 centavos (que representan el 0.0 por ciento del presupuesto), de un ejercicio de tres mil 204 millones. Algo para reír pero que es real.

Como quien dice, los señores auditores solo vinieron a pasearse por estas tierras porque todo estaba en orden.

No lo mismo (Fondo de Infraestructura Social) en los municipios porque en Jaumave, “Don Gallo” Gallardo dejó un mugrero sin pies ni cabeza: Daño patrimonial por dos melones 976 mil varos, consistente en seis proyectos de obras que no presentó papeles de si se hicieron; tres pozos que no confirmó si se perforaron, once en que faltaron documentos y así.

Resultado final: El Gallito se ganó una recomendación, promoción de ejercicio de facultad de comprobación fiscal, una de responsabilidad administrativa sancionatoria y cuatro pliegos de observaciones. Quedó REPROBADO.

En Aldama al doctorcito Alejandro García -panista- le descubrieron posibles pillerías. Reprobado y hasta con el señalamiento de mentiroso. Doña Fede le dio para comprar 136 luminarias led pero no hay evidencia de que se instalaron, y tampoco de la rehabilitación de 12 kilómetros del camino hacia el ejido Rancho Nuevo.

El posible daño patrimonial del marido de la exdiputada Marcelina Orta Coronado es por tres millones 835 mil varos.

Otro reprobado es el ex alcalde -fallecido- Noé Ramos, de El Mante, que dejó “pendientes” por 6.3 millones por presuntas compras sin facturas.

Melchor Budar, de Ocampo, con pendientillos con la Auditoría por 432 mil pesillos, del millón 173 mil que le mandaron. Reprobado.

Tula, con Toño Láminas, no canta mal las rancheras, “no realizó una gestión eficiente” de los recursos del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios. Le reclaman 1.2 melones.

A Don Borrega, de Matamoros, la Auditoría le reclama 7.5 milloncejos por una serie de irregularidades que van desde una posible compañía fantasma que ganó licitación, a otra que hizo las obras. Reprobado el pea’o.

Una damita reprobada: Meybella Ramírez, en San Fernando, por 3.4 millones, también del PAN, por presuntas pillerías.

Por los terrenos de la UAT, el Rector Dámaso Anaya Alvarado visitó la facultad de Medicina Matamoros, donde sostuvo reunión con estudiantes y docentes y supervisó avance de obras y remodelación del plantel.

Externó su propósito de mantener un acercamiento constante para impulsar la transformación de la casa de estudios. Entre las obras se encuentra la reconstrucción del Centro de Excelencia y una bodega general. Estuvo acompañado del director de FMM, Pedro Luis Mendoza Múzquiz.