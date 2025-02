Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La titular de la Oficina de Enlace Educativo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), EP Nora de los Reyes Vázquez, consideró que revisar las mochilas escolares debe ser responsabilidad de los padres de familia, porque las funciones de los directivos y maestros son otras.

“Sí es necesario que los directores pongan atención a los alumnos, pero la responsabilidad mayor es de los padres de familia. Nosotros los recibimos pero ellos salen de casa y es obligación de los padres que la revisen; nosotros coadyuvamos y pedimos que nos ayuden, es un trabajo en equipo de maestros, directivos, padres de familia y hasta de los propios alumnos”.

En una postura razonable, explicó que el llamado operativo mochila, del cual dijo no tener argumentos para opinar si funciona bien o no, es un proceso que puede ser muy tardado en instituciones de educación media superior como los CBTIS, donde la matrícula es elevada.

“Yo no he evaluado esa operación mochila, no sé si está bien o está mal porque eso es cuestión de los padres, pero imagínense el CBTIS 119 tiene mil 400 alumnos, entonces revisar esas mil 400 mochilas es difícil. Por eso digo que los padres, en casa, deben revisarlas y la tarea de los docentes es otra: si el alumno fue, si entró, si ha bajado de calificaciones, cuál es su comportamiento”.

En este contexto, se refirió a una medida que se ha implementado en el CBTIS 119, que consiste en una aplicación para mantener a los padres de familia informados sobre la asistencia y actividades de sus hijos en la escuela; dicha app permite verificar la entrada de los alumnos, tener la certeza de si tomaron la clase y saber la hora de salida del plantel.