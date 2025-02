Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Si la presidenta municipal de Victoria no está cumpliendo de manera eficiente con la prestación de servicios públicos la gente debería declararse en resistencia y dejar de pagar el impuesto predial, consideró el dirigente de la Unión Revolucionaria de Gestores en el Estado (URGE), Benjamín Torres Hernández.

El dirigente de colonos advirtió que la gestión municipal no está generando el bienestar de los victorenses y que cuando no se cumplen las expectativas los ciudadanos tienen todo el derecho de exigir resultados y a conocer cómo se están utilizando los recursos públicos por parte de un alcalde que como Eduardo Gattás no da la cara y se esconde.

“Yo estoy de acuerdo en que si la presidencia no hace nada lo más prudente es que la gente no pague el predial, el impuesto tiene que ser a la alcaldía pero lo que se puede hacer es demandarla porque esos impuestos no se ven reflejados en obras”, subrayó Torres Hernández.

Como se sabe, en este caso específico la intervención del gobernador Américo Villarreal Anaya en la pavimentación de calles y otras obras es un indicio claro para la población de que la presidencia municipal no está cumpliendo con sus responsabilidades.

Pero los baches y las malas condiciones de las calles solo son una parte del problema; hay otros temas como el enorme desperdicio de agua a través de eternas fugas que, además de todo, dañan el pavimento.

De acuerdo con el dirigente de colonos “yo denuncié que está un venero día y noche en la calle Jaguar del fraccionamiento Fuego Nuevo, está horrible el tiradero, aparte de un drenaje ya colapsado. La denuncia está desde septiembre, y ahí es donde se debería de ver reflejado el pago del impuesto predial de los victorenses; deben arreglar primero todas las fugas porque por las fugas hay baches”.

Ante esta realidad, no son pocos los ciudadanos que están sugiriendo mejor que se pague el impuesto predial directamente al gobierno del Estado, porque es el que está ejecutando las obras que correspondería construir a Eduardo Gattás Báez.

“Primero lo primero, pero si ya no se puede más entonces hay que pagarle al gobierno del Estado porque acá abajo no se ve nada”, concluyó.