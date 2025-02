Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- De los 407 agentes de tránsito evaluados en Tamaulipas 98 no pasaron las pruebas, mientras que128 de cuatro mil 267 elementos de la Guardia Estatal reprobaron la más reciente evaluación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP).

Un total de 7 mil 307 elementos de las distintas fuerzas de seguridad de Tamaulipas presentaron la evaluación, pero destaca que los agentes de tránsito son los que más reprobaron ya que el 26 por ciento, es decir, casi tres de cada diez oficiales fueron inhabilitados para el servicio.

Estos resultados están contenidos en el informe “Evaluación de control de confianza al personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública”, y refieren que los exámenes de control y confianza aplicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluyen diversas pruebas diseñadas para medir la idoneidad de los elementos de seguridad.

En el caso de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la tasa de desaprobación fue de apenas 1 por ciento, 20 de dos mil 35 agentes sometidos a las evaluaciones de control y confianza, por lo que es la corporación de Tamaulipas con los elementos más confiables; y entre los custodios de los centros penitenciarios fue del 3 por ciento, es decir 18 de 601.

De acuerdo con los resultados del último informe de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, los agentes viales son los que obtuvieron la menor calificación, con un 56 por ciento de desconfianza entre la población de 18 años y más.

Mientras tanto, el 71.2 por ciento de los tamaulipecos considera que los elementos de Tránsito municipal son los más corruptos dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

AGENTES DE TRÁNSITO ESTÁN IMPEDIDOR PARA MULTAR

Por su parte, el coordinador estatal de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia en Tamaulipas, José Calanda Montelongo, informó que los agentes de tránsito que tengan sus acreditaciones vencidas o no cuenten con ellas están impedidos para aplicar multas, y en caso de hacerlo estarían incurriendo en un acto ilegal.

“Estamos informados por la Secretaría de Seguridad Pública que los tránsitos municipales son los que tienen sus acreditaciones vencidas o no cuentan con ellas”.

Explicó que la acreditación consta de dos pasos, el primero denominado “de campo” que es responsabilidad de la Universidad de Seguridad y Justicia, y la segunda es la que se conoce como “gabinete”, que corre a cargo del C3, y consta de exámenes médicos, polígrafos y pruebas de confianza.

“En este momento estoy enterado que Mante y Xicoténcatl han pedido a las alcaldesas de dichos municipios las acreditaciones de campo para posteriormente mandar a los elementos a Victoria a las pruebas siguientes, que son de gabinete”.

Aclaró que también tiene conocimiento de que los municipios de Tampico, Madero y Altamira ya se están ocupando de ese importante tema.

“Tengo entendido que van a empezar en la zona conurbada del sur del estado pero en el resto de los municipios lo desconozco, que es Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Victoria. Algunos municipios dicen que sus agentes cuentan con acreditación pero éstas se vencieron porque duran dos años”.

Calanda Montelongo subrayó que la acreditación a los agentes de Tránsito es a solicitud de los alcaldes, pero si éstos no tienen voluntad para certificar a sus elementos viales entonces la consecuencia lógica es que están impedidos para multar o solicitar arrastre de grúas.

“Si los alcaldes no tienen voluntad de certificar a sus agentes pues estamos entrampados legalmente, si no están acreditados no pueden multar y no es válido tampoco que piden un arrastre de grúa puesto que no están facultados para multar por no tener acreditación”,

Dijo que lógico pensar que si un ciudadano es multado por un agente que no está acreditado se decide a demandarlo seguramente ganará.

Respecto a si esta omisión o desinterés de los alcaldes por certificar a sus elementos de Tránsito obedece a la falta de recursos o de voluntad, José Calanda respondió:

“Parte y parte: hasta donde sabía algunos municipios mantienen un adeudo con el secretariado ejecutivo del C 3, que es donde se hacen las pruebas, pero habría que ver cada caso”.

Por último, cuestionado si los operativos antialcohol que se aplican particularmente los fines de semana, están fuera de la legalidad dijo que “tengo entendido que son legales, porque los acompañan los tránsitos estatales que sí están certificados”.