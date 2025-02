Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La mayoría mexica mantiene la convicción de que PRI y PAN son nidos de corruptos y traidores. Por ello no extraña el resultado de la encuesta publicada este jueves por El Universal donde dichos partidos aparecen con escasa preferencia de voto rumbo a la composición de la Cámara de Diputados federal del 2027. Sea apenas con 8 y 7 por ciento respectivamente, en tanto Morena sobresale con 46 que, agregados 5 del Verde y 3 petistas suma 54 por ciento. La novedad es que MC se coloca como segunda fuerza. ¡Bófonos!.

Desde luego faltan dos años lo cual no obsta para suponer que el movimiento creado por AMLO seguirá siendo clave en la aprobación de iniciativas tendientes a fortalecer la 4T, es decir, a la tarea realizada por la Señora Presidenta. Con el agregado de que la próxima legislatura podría integrarse con nuevos valores apoyados por uno que otro “viejo lobo de mar” verdaderamente interesado en que la república supere la problemática heredada del neoliberalismo.

Usted dirá que deseo general es avanzar hacia aceptable bienestar colectivo para lo cual se requiere que quienes integran el Congreso de la Unión cumplan a cabalidad los compromisos adquiridos. Tiene razón porque ya vemos que actualmente hay algunos(as) a los (as) que solo importa satisfacer intereses personales. Destacan en tales afanes Ricardo Monreal y sus hermanos David y Saúl, los dos primeros que ya gobernaron Zacatecas y el tercero, que siendo senador pretende el cargo más importante de dicho estado.

Por las mismas anda Félix Salgado Macedonio que recordéis casi tuvo en sus manos el ejecutivo de Guerrero solo que debido a hechos reñidos con la moral se vio en la necesidad de dejar el lugar a su hija Evelyn, quien ostenta el puesto, aunque con abierta intención de regresarlo a su progenitor el próximo sexenio.

No es solo en Morena. Ya ve que la senadora Ruth González Silva, esposa de Ricardo Gallardo Cardona del Verde Ecologista, gobernador de SLP desea apropiarse de la “chamba” de su marido por acuerdo familiar. ¡Haga usted el recabrón favor!. Más o menos lo que sucede en Nuevo León entre Samuel García y Mariana Rodríguez de Movimiento Ciudadano. ¡No tienen llenadera!.

Por su parte Luisa María Alcalde pretende reformar los estatutos de Morena en sentido de evitar esta clase de irregularidades en un sistema democrático, aunque ahora mismo el columnista considera grave de toda gravedad que destacados militantes como los Monreal o Salgado no comprendan el alcance justiciero y humanista de la cruzada que abandera Claudia Sheinbaum. En este sentido no se queda atrás Adán Augusto López quien desde la curul senatorial parece cobrar venganza por no resultar candidato presidencial.

SUCEDE QUE

Ni doña Claudia logra convencer sobre beneficios de reforma a ley del ISSSTE. Y es que la desconfianza no es de ahora.

