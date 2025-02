Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El subsecretario de Planeación de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gabriel de la Garza, adelantó que este año se podría llevar a cabo la modernización del Hospital Infantil de Victoria, proyecto que requiere una inversión de más de 100 millones de pesos.

Explicó que el proyecto ejecutivo lo está elaborando la Secretaría de Obras Públicas (SOP) y consiste en construir una torre de servicios médicos para ampliar las áreas de consulta, de medicina de especialidad, odontología, de áreas de residencia y áreas de enseñanza.

“Es un proyecto ejecutivo para construir una torre de consultorios y otros servicios médicos que le hacen falta y que ya está siendo elaborado por Obras Públicas, con una inversión de poco más de 100 millones de pesos y el gobernador Américo Villarreal está gestionando los recursos”.

Sin embargo, admitió que todavía no se cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo esta importantísima obra, pero es un hecho que el gobernador del estado continúa gestionando recursos para poder llevarla a cabo en este mismo año.

Cabe mencionar que el Hospital Infantil de Victoria, a 41 años de su fundación, sigue siendo un referente nacional en atención pediátrica y cuenta con un equipo de médicos acreditados por la constante actualización en sus procesos.

Por otro lado, cuestionado sobre la posibilidad de modernizar las instalaciones del viejo Hospital Civil de Victoria, el cual cuenta con 120 años de existencia, el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Salud indicó que desde la administración antepasada se tuvo la intención de incluso de construir un edificio nuevo.

“Sí, desde la administración antepasada anduvimos buscando terrenos y todo, pero bueno, no se ha culminado el proyecto; es un hospital mucho muy antiguo con más de 120 años y nos urge realmente la construcción de un nuevo edificio para este nosocomio; eso no escapa de la mente del señor gobernador, que lo ha mencionado en algunas reuniones; ese proyecto está todavía verde pero no está olvidado”.