Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La mañana de este miércoles 5 de febrero a la edad de 82 años falleció el Lic. Gerardo Francisco Campos Martínez, quien por muchos años ejerció su profesión de abogado, siendo además maestro en la Secundaría Uno y en Facultad de Derecho UAT, director estatal de Tránsito en el sexenio del ing. Américo Villarreal Guerra, y autor del libro «Les Mamons». Por más de 30 años escribió en El Diario la columna «Circo Romano», que en últimas fechas pasó a llamarse «Gerucho y su feo monólogo».

Era muy deportista, le gustaba correr y jugar futbol en equipos llaneros. Fue también Agente del Ministerio Público.

En el inició de los años 90 lo entrevisté. Aquí fragmentos de lo publicado:

Abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, casado con la señora Emma Alicia Martínez de Campos y padre de cuatro hijos (Gerardo Francisco, Luis Fernando, Manuel Alejandro y Lady Melissa) se pone cómodo en la sala de su casa y narra sus experiencias en la abogacía, en la política, y en el periodismo.

Y me contó: «En los primeros tiempos del sexenio del Dr. Emilio Martínez Manautou, a mí me entró el gusanito de la participación política en el PRI. Yo aspiraba a ser candidato a alcalde por Victoria. Tres, cuatro veces el Dr. Emilio me mandó llamar, y me sentía muy importante por ese solo hecho… el caso es que me estaba «manzaneando». Al final me halagó el ego… y me dijo que era joven todavía, ya vendrían más oportunidades, pues ahora ya tenía otro candidato que era el profesor Raúl García García».

A finales de la década de los 80 buscó ser candidato del PRI a alcalde de Victoria. Al no ser nominado por el PRI nos refiere lo hecho un Día de Muertos: «El 2 de noviembre de 1988 ante la tumba del priísta desconocido en el Panteón Municipal del Cero Morelos quemé mi credencial del PRI. Atestiguaron el acto, periodistas de todos los medios de comunicación, de prensa, de radio y televisión».

Al hablar de sus hijos, dice que uno de ellos estudia Leyes, y que «otro va para allá… eso no es muy de mi agrado y no lo es porque conozco las broncas de un abogado. Lo que se batalla con los jueces y con la autoridad. Es un mundo de tensión, siempre quedas mal con una parte».

«La abogacía me ha dado la posibilidad de darle status a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Tengo fama de abogado aguerrido y soy leal a mis clientes. Me emproblemo fácilmente con la autoridad cuando noto que hay una injusticia, y las noto muy seguido».

-¿La justicia es una meta viable, se logra con la ley en las manos?

-No, nunca. Desgraciadamente no, las leyes son buenas, pero la ley varía, se flexibiliza, se cambia. Quienes manejan las leyes son humanos, están expuestos a las pasiones, a los errores, a que me cayó bien o mal fulano. A detalles mínimos, como la religión o a que no se tuvo una atención con el juez. Un juez es así. No se lo puedes quitar».

-Usted tiene una columna que se llama Circo Romano, ¿cómo se involucra en el periodismo?

-Trabajaba en el Seguro Social y veía muchas broncas. Lo hice en parte como una forma de defenderme de muchas situaciones. Tengo que reconocerlo con toda sinceridad. Pero también sabía que había algo en mí, que tenía facilidad para escribir, posiblemente más que la abogacía. Un artículo lo elaboro en diez, quince minutos». Fin de la entrevista.

Vale anotar aquí la anécdota que hace poco me contó su hijo el abogado Luis Fernando Campos, quien ha sido líder estudiantil y director general del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, ITACE:

«Un día, siendo niño, le pedí dinero a mi papá para comprarme unas sabritas. Y que me dice mi papá: «Mira, ahí afuera, en la calle, hay un montón de carros de los vecinos… ve y pregúntales si quieren que les laves el carro. Y si te dicen que sí, pues de ahí te vas a ganar tú, un buen dinero».

En este 5 de febrero, aniversario de la Constitución mexicana, murió el abogado Gerardo Francisco Campos Martínez. Descanse en paz. NOS VEMOS.