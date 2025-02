Por Agencias

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la oposición no tiene autoridad moral para señalar a los gobiernos de la 4T de tener de vínculos con grupos delincuenciales cuando “el presidente del PAN es el líder del cartel inmobiliario ¡con qué autoridad moral!”, expresó.

Cuestionada sobre la felicitación que le hizo la embajada de Estados Unidos en México por los golpes al crimen organizado, señaló: “nosotros lo que buscamos es el reconocimiento del pueblo de México, del trabajo que hacemos. Si aparte hay reconocimiento de Estados Unidos, lo que hacemos es por convicción y por decisión”.

A los opositores les cuestionó “por qué no hablan de Genaro García Luna. Ya se les olvidó la falsa guerra contra el narco, en el sentido de que se aliaron con un grupo criminal, que es por lo que está acusado el ex secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón”, indicó.

¿Por qué no hablan de todos los amparos que ha dado el Poder Judicial a delincuentes?, insistió, y “recientemente hubo también otras liberaciones del Poder Judicial, entonces no hay consecuencia entre lo que dicen y entre lo que hace. Y cuando no hay consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace, pues entonces no hay reconocimiento al pueblo”.

Subrayó que al movimiento de la 4T lo mantiene fuerte la defensa de los derechos y los intereses del pueblo de México y de la nación. “Por más que sigan, su campaña (la oposición) no va a proceder”.

Subrayó que enero fue el mes con menos homicidios desde hace ocho años, por la atención a las causas y el avance en el combate a la impunidad.

Por otro lado, en respuesta a la denuncia civil que interpuso Ricardo Salinas Pliego contra comunicadores y YouTubers, la presidenta dijo que “una cosa es presentar una denuncia y otra cosa que un juez haga eco de la denuncia que no tiene razón de ser”.

Yo espero, sostuvo, que aún haya jueces que respeten la libertad de expresión. “Obviamente no estoy de acuerdo” y confió que el juzgador a cargo actúe en el marco de lo que establecen la Constitución y las leyes”.

A pregunta expresa, señaló que su gobierno impulsaría acciones de protección a comunicadores en caso como éstos. “Lo que haga falta para proteger la libertad”. (Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez/La Jornada).