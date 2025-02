Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Digna actitud del gobierno mexica ante las amenazas del imperio. Doña Claudia hace a un lado las provocaciones proponiendo en su lugar el diálogo civilizado como corresponde a liderazgos de países que comparten tres mil doscientos kilómetros de frontera. Al final de cuentas la buena vecindad beneficia a la población no a políticos que van de paso. Trump tendrá que entenderlo o sus compatriotas se lo harán ver tarde o temprano.

La Señora Presidenta ha sido congruente y no existen señales que vislumbren cambio en el compromiso contraído al ser electa. Mantiene la convicción de que el suyo es un régimen popular privilegiando a los pobres por el bien de todos, y no es palabrería cuando las acciones emprendidas están impulsadas bajo el objetivo de mejorar la economía de las mayorías. Buen ejemplo es la decisión de contener el precio de la gasolina obligando a los empresarios a mantener porcentajes de ganancia que no atenten contra el interés social. Es apenas un caso de los tantos que merecen aplauso general.

Respecto de Trump pareciera que ignora información relacionada con nuestro país, lo cual de ninguna manera justifica la soberbia con que se conduce. Calificar de delincuentes a los paisanos que buscan mejor vida o suponer que México es culpable de la drogadicción que invade a EU es pecar de ingenuidad, o de pendejez, que no es lo mismo, pero es igual.

La sugerencia de La Jefa es válida, en sentido de que el problema debieran solucionarlo a fondo las autoridades gringas que, con su capacidad tecnológica, inteligencia policiaca y recursos, deben contar con información suficiente y adecuada para actuar contra quienes explotan el criminal negocio. ¿Quién reparte el fentanilo que tanto preocupa al magnate?. ¿Acaso hay registros sobre detenciones importantes?. En el siglo anterior delincuentes célebres hubo, entre otros, Al Capone, John Dillinger, Mikey Cohen y “Lucky” Lucciano pero desde entonces no hay investigaciones que valgan la pena. Y ni modo que sea invento. ¿Por qué ahora tanto interés en utilizar el tema como pretexto intervencionista?.

Las provocaciones se encadenan. Al unísono de los anuncios de aranceles al acero y aluminio está la presunta violación al espacio aéreo por naves espías que resultó falsa al quedar demostrado por investigación de las fuerzas armadas, sin embargo, el escándalo es bien aprovechado por la oposición PRIAN que sigue respirando por la herida. A propo, resulta inexplicable que el gobierno gringo siga patrocinando a grupos de extrema derecha ocupados en atacar sistemáticamente al régimen democrático de Morena. Ya sabéis que una de las tales por cuales organizaciones fue creada por Claudio X. González, el trastornado sujeto cómplice de los regímenes neoliberales que sin escrúpulos saquearon, traicionaron y desgraciaron al país.

El asunto es que Claudia Sheinbaum responde con amplitud a las expectativas de los treinta millones que votaron a favor de que la transformación siga adelante venciendo cualquier obstáculo. Esto incluye desempeñar con dignidad y orgullo el cargo más importante ante cualquier amenaza contra la república. Ya lo dijo: “¡Que a nadie se le ocurra atentar contra la soberanía de México!”.

SUCEDE QUE

Después de escuchar a Paco Cuéllar Cardona, es claro que el gobernador Américo Villarreal Anaya está dispuesto a sacudir la podredumbre dejada por el gobierno anterior. Noble cruzada fortalecida con el respaldo absoluto de las familias tamaulipecas. La ofensa fue mayúscula como para permitir que los responsables evadan la justicia.

