Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Oficialmente la Secretaría de Salud no registra muertes asociadas al consumo de fentanilo en Tamaulipas, informó Rembrandt Reyes Nájera.

Y de igual modo, tampoco se han atendido a pacientes por consumo de esta droga en alguna de las 19 Unidades de Salud Mental y Prevención de Adicciones que tiene la Secretaría.

El subsecretario de Salud Pública en Tamaulipas precisó que dichas unidades cuentan con la información precisa sobre el consumo de estupefacientes, ya que dan atención a la población tamaulipeca, sobre todo a los jóvenes en edad escolar.

«Finalmente llegan compañeros que sí tienen riesgo pero por marihuana o por alcohol, el tabaquismo aunque es más frecuente se requiere plantear información sobre estos temas».

El funcionario no desestimó el hecho de que cada vez son más los jovencitos que empiezan a consumir sustancias nocivas a temprana edad, según lo refiere el Centro de Integración Juvenil, que, aunque no son tan frecuentes, sí se presentan casos.

«Definitivamente no es negable de que puedan ocurrir casos, por fortuna no es frecuente pero cuando hay ese riesgo se trata de atender y darles la orientación correspondiente, pero no es un problema crítico. Sin embargo, cada vez hay que estar más atentos porque finalmente las condiciones sociales motivan muchas veces a que estos problemas se den».

Por último, comentó que el tema de las drogas es un problema que está asociado también a los valores que los menores reciben en casa. “Todos estos temas tienen que ver con los valores y los valores se adquieren en casa, con los padres y con toda la gente cercana; seguramente no hay papás que le digan a sus hijos que se droguen, pero finalmente si lo hacen y los hijos ven ese ejemplo, entonces aunque no se lo digan, orillan a los niños a ese tipo de situaciones”.