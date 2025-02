Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? Muy buenos comentarios de parte de la ciudadanía victorense hemos escuchado debido a que justo en estos días, la secretaria estatal de Obras Públicas, a cargo del Ing. Pedro Cepeda Anaya le está dado una buena rehabilitación a la Avenida Luis Echeverría, adyacente al lecho seco del Rio San Marcos en el centro de Victoria.

Los trabajos se realizan –al momento –desde la calle 9 hasta entroncar con la Avenida del Estudiante, que como todos sabemos conduce al Centro Universitario UAT Victoria. La referida Av. del Estudiante justo en diciembre del año pasado fue rehabilitada por el equipo del Ing. Cepeda Anaya. La SOP Tamaulipas hizo ahí un magnifico trabajo, pues dicha vialidad ya tenia algunos molestos baches. El asunto es que la gente de Cepeda Anaya se olvidó a delimitar con pintura los carriles de la circulación. De banqueta a banqueta está toda el asfalto sin absolutamente ninguna pintura. Ojala que en este febrero se concluya con dar pintura a esos carriles, y que no vaya a ocurrir ahí ningún incidente vial.

Y en lo que toca al lecho seco del Río San Marcos he de contarles que en alguna ocasión el Lic. Miguel Eduardo González de la Viña, me dijo que un buen destino que podía tener ese lugar seria construir un contenedor y llenarlo de agua, para que vuelva a ser un verdadero rio, por lo menos desde la zona del Planetario hasta donde se ubica el Colegio «Antonio Repiso». Bien que pudiera convertirse en un lugar de paseo de lanchas. ¿Qué no?

González de la Viña fue en la década de los 90 director de la Facultad de Derecho UAT y director de Servicio Social de la referida universidad. Ojalá esta idea pueda ser retomada por el equipo del Ing. Cepeda Anaya, ahora que andan trabajando por ese lugar.

Dos.- Pues ahí tenemos que la Facultad de Medicina de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) anunció la apertura de tres nuevas carreras que darán inicio en el ciclo escolar agosto-diciembre 2025. Estas son: Licenciatura en Atención Profesional de la Salud, Licenciatura en Ciencias Aplicadas al Deporte y el Ejercicio y la carrera de Ingeniería Biomédica.

En este tema, el director del plantel, Raúl de León Escobedo, destacó que la creación de los nuevos programas son parte del proyecto que impulsa el rector Dámaso Anaya Alvarado, en el sentido de ofrecer a la juventud mayores oportunidades de estudios profesionales, y responder a las necesidades de la sociedad.

Apuntó dichas tres carreras vienen a enriquecer la oferta educativa de la UAT, y estarán respaldadas con el prestigio académico de la Facultad de Medicina Tampico, la cual cuenta con una trayectoria de 75 años de formación de profesionales de la medicina.

Comentó que la Licenciatura en Atención Profesional de la Salud está orientada a la formación de cuidadores profesionales de enfermos, con capacidad para el diagnóstico y la intervención en pacientes cuyos padecimientos hayan derivado en su inmovilización por meses o años.

Y en referencia a la Licenciatura en Ciencias Aplicadas al Deporte y el Ejercicio, lo que esta busca es formar profesionales que, con el respaldo de la ciencia, atiendan a los deportistas y puedan ayudarlos a realizar su actividad y alcanzar sus metas. NOS VEMOS.

