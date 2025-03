Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- De acuerdo con la directora del Centro de Ayuda para la Mujer, Claudia Isela Valdés Briseño, en la actualidad los perritos tienen más derechos los que un ser humano en el vientre de su madre.

Cuestionada sobre el delicado y controvertido tema del aborto y la posibilidad de que sea aprobado por el Congreso de Tamaulipas, Valdés Briseño fue contundente al responder que para ella el aborto no se justifica bajo ninguna circunstancia.

“Mi postura es en contra del aborto, totalmente; no hay casos que justifiquen el que se asesine a un bebé en el vientre. Todos los que estamos en este mundo llegamos por el mismo procedimiento; no es un perrito que se convirtió en humano, no. Afortunada, o desafortunadamente, tiene más derechos un perrito que un ser humano en el vientre de su madre. La diferencia es que ellos son una especie y nosotros somos seres humanos”.

Consciente de que este tema es delicado y controvertido porque las opiniones sobre el aborto varían ampliamente y a menudo están influenciadas por creencias personales, culturales y religiosas, la también defensora de los derechos de las mujeres mantuvo firme su idea de que los derechos del no nacido deben ser respetados, justamente porque el aborto es una violación a esos derechos humanos.

En torno al tema, subrayó que hay muchos aspectos de los que no se habla, como el hecho de que el aborto puede tener consecuencias morales, psicológicas y traumatizantes para la mujer que lo decide.

Por ello reiteró en su opinión de que, aun y cuando se trate de una violación la afectada tiene a su alcance otras alternativas antes de interrumpir el embarazo, como la adopción.

“¿Te ultrajaron?. Es feo, claro que lo es, totalmente. Sin embargo existe la adopción, dar esa criatura en adopción sería un proceso menos traumatizante para la madre, pero sobre todo estaría respetando la vida de otra persona”.

Claudia Isela Valdés Briseño refirió que aunque las mujeres tienen el derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y salud reproductiva, no tienen el derecho a decidir sobre otra vida y otro cuerpo que está en formación en su vientre.

“Me ha tocado atender chicas en terapia que han sido violadas y quedaron embarazadas, son chicas de 14 años que vivieron una situación traumatizante; es una situación que vivieron como la que pueden llegar a vivir por el proceso del aborto”.