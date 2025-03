Por Agencias

Ciudad de México.- Si el pueblo no participa en la transformación del Poder Judicial de la Federación (PJF) seguirán gobernando a los jueces los magnates en México, enfatizó la ministra Lenia Batres Guadarrama.

En reunión con miembros de la comunidad indígena de Xaltocan, en el Estado de México, la togada acusó que la actual organización, funcionamiento e integración del PJF favorece su opacidad, el dispendio y el tráfico de influencias, y es por ello, resaltó, que quienes se sienten dueños del actual sistema de impartición de justicia se oponen a que cambie.

“Solo el pueblo puede salvar al pueblo y si el pueblo no participa van a seguir gobernando a los jueces los magnates de nuestro país”, advirtió Batres a través de una tarjeta informativa difundida este domingo.

En el encuentro con la comunidad de Xaltocan, la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmó que lo que se está buscando con la reforma judicial es una manera distinta de impartir justicia, donde las juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros tengan compromiso social, actúen transparentemente y rindan cuentas de sus actos y de los recursos públicos que se les encomiendan para su función.

“Yo digo que, si no se es juez, magistrado o ministro del pueblo, no se tiene razón de ser y deberían dedicarse a otra cosa, porque los jueces son servidores públicos, son funcionarios que no pueden interpretar qué ley quieren cumplir y cuál no, deben cumplirlas todas”, añadió Lenia Batres. (Iván Evair Saldaña/La Jornada).