Por Agencias

Ciudad de México. En una guerra comercial nadie gana, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum por eso por ahora no se van a adoptar decisiones de imponer aranceles recíprocos a los productos estadunidenses que llegan a México. Anunció que a diferencia de otros países donde han comenzado a adoptar medidas similares con las mercancías de Estados Unidos, en México se mantiene una negociación para vetarlos y se esperará hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos formalice el marco comercial que regirá sus intercambios, cuando se determinen medidas.

“Estamos trabajando en reuniones muy cotidianas, algunas son telefónicas otras presenciales, con el gobierno de Estados Unidos al más alto nivel para tener una condición donde realmente haya reciprocidad el 2 de abril.Si tu me aplicas aranceles, yo te aplico aranceles. A partir del anuncio tomaremos nuestras decisiones. No tiene caso anunciar una y otra medida, no tiene caso hacerlo”.

Sheinbaum afirmó que existen muchos estudios que demuestran que “la inversión en México de una empresa estadounidense genera el triple de empleos en Estado Unidos por la integración económica de ambos países , porque no se produce todo un coche en México sino parcialmente en México y Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de Economía, Ebrard dijo que el principal impacto que tendrá la imposición general aranceles de Estados Unidos son los precios al consumidor en ese país.

Señaló que el argumento central que se tiene en Estados Unidos es que con los aranceles se va a iniciar una proceso de relocalización de empresas que se trasladarían a Estados Unidos,sin embargo, las experiencias que se han tenido en el pasado es que los aranceles no se han traducido en el traslado de empresas a territorio estadounidense.

Por otro lado, resaltó que el portafolio de inversiones en México que se proyectan para este sexenio suman 220 mil millones de dólares de los cuales 60 por ciento provienen de empresas nacionales y 40 por ciento es inversión extranjera. Lo importante hasta ahora, dijo el secretario, es que hasta el momento,en esta coyuntura no se han recibido notificación de cancelaciones de inversiones.

“Las medidas para reducir el déficit comercial de Estados Unidos es eso, pero el costo es el aumento de los precios, dificultades para el uso cotidiano. Cuando se compra un electrodoméstico un automóvil va a subir el precio. Va a ser más caro”, dijo Ebrard.

Al respecto, Sheinbaum aseveró que una empresa siderúrgica no se traslada de un día para otro, en automóviles o de otras empresas siderúrgicas. EN el caso de México, en acero y aluminio el balance comercial

Al abundar sobre el tema, Sheinbaum dijo que “lo que nos conviene es seguir con el tratado comercial y revisarlo que deba revisarse hacer pero competir con el resto del mundo como región y consolidarla para competir con otras zonas. (Alonso Urrutia y Alma Muñoz/La Jornada).