Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los tres comités de evaluación conducentes sustituirán las 10 candidaturas al Poder Judicial del Estado (PJE) que fueron declinadas y notificadas ante el Congreso local, informó el presidente de la Comisión de Justicia en del Poder Legislativo, Isidro Vargas Fernández.

En este contexto, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) ya entregó la información al Poder Legislativo, que tendrá que avalar la designación de las segundas opciones viables para la elección judicial del uno de junio.

“De esos que se quedaron, que no pasaron a ser candidatos, pudieran tomarse algunos”, adelantó Vargas Fernández.

El que estas personas se hayan quedado en reserva no significa que no puedan ser candidatas, subrayó el legislador, puesto que si bien el mejor perfil fue el que se aprobó y envió al IETAM, no quiere decir que no haya más aspirantes que cumplieron con todos los requisitos.

Antes de que el IETAM apruebe el acuerdo para la impresión de las boletas electorales, tentativamente el próximo 15 de marzo, deben de quedar cubiertos todos los distritos judiciales con candidatos, precisó el legislador de Morena.

“No debe de quedarse obviamente ningún distrito judicial sin candidato a jueza o juez, magistrada o magistrado”.

Respecto a si la declinación de estas 10 candidaturas vaya a provocar desánimo entre el electorado para salir a las urnas el próximo 1 de junio, Vargas respondió que “yo creo que a veces hay razones muy particulares de los candidatos que fueron seleccionados, que a lo mejor deciden no participar, pero los comités de los tres poderes tienen reservas de personas, abogados, que tienen experiencia y pueden participar en la elección”.