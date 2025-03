Por Agencias

Ciudad de México.- Ya se confirmó que existe una orden de aprehensión pendiente de ejecutarse en contra del ex gobernador del PRD en Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por un desvío de más de mil millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de policía durante su mandato. Otros de sus funcionarios de entonces ya fueron detenidos.

Los mandamientos judiciales incluyen a siete de sus ex colaboradores, entre ellos tres ex secretarios de Seguridad Pública y el ex secretario de Finanzas (mandamiento que ya fue cumplimentado).

Funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad confirmaron que los mandamientos judiciales fueron librados por un juez de control con sede en Almoloya de Juárez, y ello ocurrió durante la madrugada del viernes, por los delitos de fraude, corrupción, enriquecimiento ilícito, y las indagatorias se iniciaron desde hace dos años en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), que encabeza María de la Luz Mijangos Borja.

Hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido información respecto a las órdenes de aprehensión.

Está confirma la detención de Carlos Maldonado, ex secretario de Finanzas durante la gestión de Aureoles Conejo de 2015 a 2021; Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad de Michoacán; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas y Elizabeth Villegas Pineda, ex funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad.

Los mandamientos judiciales fueron notificados a la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, y desde las primeras horas del viernes se pusieron en marcha los operativos para las aprehensiones.

Filtraciones gubernamentales provocaron que Carlos Maldonado, quien se encontraba en Michoacán y que ya había sido ubicado, tratara de evadirse abordando un helicóptero a Guadalajara, desde donde abordó un vuelo a Miami, Estados Unidos. La FGR solicitó la colaboración inmediata de las autoridades estadunidenses, por lo cual el ex secretario de Finanzas de Michoacán fue capturado y enviado en un vuelo de regreso a México, para ser detenido formalmente en el área internacional de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), minutos antes de las 10 de la mañana.

Maldonado, quien permaneció en instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal, será trasladado al Centro federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, donde se realizará en las próximas horas la audiencia inicial del caso.

En cuanto al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles aún no se ha confirmado su aprehensión, aunque las autoridades tienen información que se trasladó de Michoacán al estado de Jalisco.

Información del gobierno de Michoacán refiere que durante la gestión de Silvano Aureoles la construcción de cuarteles de policía fue utilizada para realizar actos de desvío de recursos y fraude.

El gobierno de Aureoles Conejo reportó una erogación de 5 mil 186 millones de pesos en contratos para proyectos ejecutivos, arrendamiento, mantenimiento y compra definitiva de siete cuarteles de la Policía Michoacán, que además cuentan con “casas de gobierno” blindadas y helipuertos.

Sin embargo, desde la adquisición de terrenos y la construcción de los cuarteles se realizaron con sobreprecios en los complejos de seguridad de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro.

La contratación y desarrollo de obras fue asignada de manera directa a la inmobiliaria DyF S.A de C.V., con la que se contrataron servicios de desarrollo y arrendamiento en 2016 y 2017, sin que dicha empresa tuviera la posesión real y material de los inmuebles.

Asimismo, la información del gobierno de Michoacán refiere que “en Apatzingán, el contrato se firmó en 2016 y el inmueble se inauguró en 2018, pero la empresa adquirió el terreno hasta 2019; otro caso particular fue en Uruapan donde el Ayuntamiento donó el terreno para el cuartel pero la administración de Aureoles lo “compró” en marzo de 2018; es decir, simularon contratos de arrendamiento para evadir la ley y toda reglamentación en materia de adquisiciones y obra pública”.

Para los siete cuarteles de la Policía Michoacán se destinaron 3 mil 425 millones 737 mil 999 pesos para la elaboración de los proyectos ejecutivos, arrendamiento y mantenimiento, y tan solo dos días antes de concluir la administración (28 de septiembre de 2021), se erogaron mil 760 millones 366 mil 289 pesos para la compra de los complejos. Gustavo Castillo García/La Jornada).