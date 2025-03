Por Agencias

Ciudad de México.- Los cuatro ex colaboradores de Silvano Aureoles Conejo, acusados de desvío de recursos y causar un daño patrimonial de mil millones de pesos al erario, fueron trasladados al reclusorio Oriente, y puestos a disposición de un juez con sede en el Reclusorio Oriente, informaron fuentes de la Agencia de Investigación criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Luego de su detención, ex secretario de Finanzas, Carlos Maldonado, Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa, y Antonio Bernal Bustamante, el primer titular de Seguridad durante el gobierno de Aureoles Conejo, comparecerán en las próximas horas ante un juez federal.

Durante la audiencia inicial, el impartidor de justicia deberá determinar si las aprehensiones se realizaron de manera legal, luego se darán a conde los delitos que se les imputan y se definirá su situación jurídica.

Hasta el momento Silvano Aureoles no ha sido detenido. (Gustavo Castillo García/La Jornada).