Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) está trabajando para proteger a las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual y pidió a las instituciones que tomen medidas cuando reciben denuncias de este tipo, ya que es fundamental garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, informó María Taidé Garza Guerra

La presidenta de la CODHET dijo que es muy lamentable que algunos ministerios públicos no estén cumpliendo con su deber de atender y proteger a las víctimas de acoso sexual.

Incluso, en lugar de brindar apoyo y asistencia algunos servidores públicos están desanimando y revictimizando a las mujeres, lo que es inaceptable.

Al respecto, Taidé Garza Guerra dio a conocer que el organismo a su cargo acaba de recibir una queja por acoso sexual de unas maestras de una secundaria técnica cercana al Mante, y garantizó que la CODHET actuará fuerte para que la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) tome cartas en el asunto.

“La queja fue por acoso sexual por parte de un titular de una institución educativa y vamos a actuar fuerte en ese sentido. Me desilusiona que haya servidores públicos con falta de integridad como y les sugerí que procedieran a levantar queja contra el ministerio público porque no está haciendo bien su trabajo, porque no actúo”.

Comentó que son varias personas que están muy afectadas, porque inclusive se les está brindando tratamiento psicológico “pero debido a la secrecía en el proceso de integración del expediente no podemos dar mayor información, pero estoy molesta porque no se les brindó la información correspondiente”, subrayó.

El organismo defensor de los derechos humanos condena este tipo de comportamiento y exige que los servidores públicos cumplan con su obligación de proteger y promover los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las mujeres que han sido víctimas de violencia y acoso sexual.

“Es muy triste y lamentable que servidores públicos que deben estar bien preparados y brindar una atención como la ley demanda no atiendan a las mujeres y, por el contrario, les hacen saber a las personas que ponen denuncia que no procede, que no hay evidencias, que no hay pruebas, y al salir con esas excusas para no levantar las denuncias y allegarse de toda la información necesaria, tratan de desanimarlas y hasta re victimizarlas”, acusó Garza Guerra.

Garantizó que la CODHET seguirá muy de cerca el proceso que está establecido ante este tipo de casos.

“Con quien sí tengo interés en hablar es con el jurídico de la SET para que atienda la situación de fondo; es muy lamentable porque está de por medio la integridad física, psicológica, moral y emocional de maestros y estudiantes”.

Es importante recordar que si una mujer ha sido víctima de acoso sexual y no ha recibido la atención adecuada por parte de las autoridades, puede presentar una queja ante este organismo, invitó.