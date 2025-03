Por Agencias

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que hay una investigación permanente sobre las páginas electrónicas que “presuntamente están promoviendo” una actividad delictiva.

“Preventivamente se habla con las plataformas, se baja y se informa de esta situación. El tema es trabajar para ver si es factible regular esto o no, porque puede confundirse con alguna censura”, dijo en la mañanera.

Mencionó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuenta con un área especializada para detectar esas páginas en internet o en redes sociales. “No es que no se esté haciendo nada”.

En el momento que se detecta, indicó, se habla con las plataformas, ya sea Facebook, incluso con MercadoLibre, porque cuando estaba en la Ciudad de México (como jefa de Gobierno), hubo un esquema en donde se vendía un vehículo, y en realidad era un robo. Se detectó y se habló en su momento con esta plataforma”.

Mencionó que ayer, el próximo subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública, Ricardo Villanueva, actual rector de la Universidad de Guadalajara, “nos platicaba cómo desde la UDG hicieron distintas acciones para que, en particular en Jalisco, se informe adecuadamente a los jóvenes”.

Y nosotros, añadió, “estamos trabajando en ello, particularmente en aquellos lugares donde puede presuntamente estar ocurriendo esto”.

Por otro lado, indicó que pedirá al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que informe sobre las investigaciones en torno al ataque a ocho jóvenes en Salamanca, Guanajuato.

Al informar que hoy estuvo en el gabinete de seguridad el gobernador de Tabasco, Javier May, resaltó que en la entidad se están dando “muchos resultados”, por el reforzamiento de la estrategia, hace unas semanas, así como el cambio en la Secretaría de Seguridad estatal y en el nombramiento de un general en la coordinación de zona.

“Han disminuido mucho los homicidios, particularmente en el municipio de Centro, que es donde había muchos, a partir de este reforzamiento que se hizo”, dijo.

Después de que la Sección Instructora en la Cámara de Diputados aplazó nuevamente la votación para admitir o no la solicitud de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, ex gobernador de Morelos, la mandataria dijo que “es un asunto del Congreso, que tiene que analizar si hay pruebas o no; no es un tema político”. Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia/La Jornada).